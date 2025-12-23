Silver Palace: Das Open-World-Detektivspiels Silver Palace lädt zum Monotype-Test

Publisher Elementa und Entwickler Silver Studio haben die Anmeldung für den „Monotype“-Betatest des im Mai angekündigten Fantasy-Open-World-Action-RPGs Silver Palace geöffnet. Silver Palace ist ein Open-World-Action-RPG mit viktorianischer Fantasy-Ästhetik und einem dynamischen Kampfsystem, mit präzisem Parry-Timing, und QTE-Kombos.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Detektivs in der industrialisierten Metropole Silvernia, wo ihe in Echtzeit zwischen Teammitgliedern wechselt, um Normalangriffe, Skills und Ultimates einzusetzen – ergänzt durch präzises Parry-Timing, QTE-Kombos für hohe Schäden und Finishers. Abwechslungsreich soll es dank Stealth-Elemente sowie der Welterkundung per Grappling-Hook und fliegenden Mounts werden.

Das Spiel steht dabei vorerst nur für den PC (Windows) zur Verfügung, soll jedoch später auch für Mobilgeräte erscheinen. Später sollen auch eine Konsolenversion erscheinen – für welche Plattform, ist dabei bis heute unklar.

Der Rekrutierungsprozess für den „Monotype“-Betatest erfolgt nach Ablauf der Anmeldephase, die bis zum 5. Januar 2026 läuft. Der Zugang gilt nur für diese Testphase, und die Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet. Wer an offiziellen Social-Media-Aktionen teilnimmt, kann seine Chancen auf eine Einladung erhöhen. Die Speicherdaten werden nach Testende gelöscht.

Wer sich für den Betatest anmelden möchte, sollte einen einigermaßen aktuellen PC besitzen. Für das Open-World-Action-RPG auf Basis der Unreal Engine 5 wird ein Intel Core i7‑12700 Prozessor, sowie eine NVIDIA GeForce RTX 3060 oder vergleichbare Grafikkarte von AMD empfohlen. Dazu kommen 16 GB an RAM.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Silver Palace, Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Silver Studio