JPGAMES.DE wünscht frohe Weihnachten und erholsame Feiertage

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,

wir wünschen euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einige hoffentlich erholsame Tage. Wenn ihr an diesen Tagen arbeiten müsst, dann danken wir euch für euren Einsatz und hoffen, es wird nicht zu stressig.

Für den Jahresrückblick ist es noch zu früh, aber ganz so lange wie Nintendo lassen wir euch nicht warten. Den gibt es wie in jedem Jahr am 31. Dezember. Bis dahin werden wir in der News-Spalte auch ein kleines bisschen herunterfahren, aber dennoch aufmerksam bleiben.

Außerdem gibt es wie in jedem Jahr die „Top 3“ des Teams. Ab dem 27. Dezember erwarten euch jede Menge persönliche „Game of the Year“-Listen und wir sind gespannt, ob sich unsere (sehr unterschiedlichen) Meinungen mit euren decken!

Unser Artikelbild ist in diesem Jahr ein Ausschnitt aus der Weihnachtskarte von Capcom. Der PlayStation Blog hat wie in jedem Jahr (wir lieben Traditionen) unzählige Weihnachtskarten von First-Party-Studios und Partnern gesammelt und geteilt.

Wir würden uns freuen, wenn ihr über die Feiertage den Weg zu uns ins Forum findet, vielleicht über den Kommentarthread zu diesem Beitrag hier. Ja, ein richtiges Forum ist das – wie in den frühen 2000ern. Übrigens komplett werbefrei. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen,

JPGAMES.DE.