Persona 5: The Phantom X synchronisiert zum ersten Mal weltweit seine Updates

Ein halbes Jahr ist vergangen und das Spiel hat bereits mehrere Kontroversen hinter sich. Dennoch gibt SEGA Persona 5: The Phantom X nicht auf und veröffentlicht das Halbjahresupdate samt Login-Boni.

Während es in den letzten Tagen als Countdown zu Weihnachten eine zusätzliche Login-Kampagne für Meta Jewels gab, erscheinen am 25. Dezember die neuen Charaktere Justine und Caroline aus Persona 5.

Das „Weihnachtsupdate“ ist das erste, das weltweit gleichzeitig erscheint. Das Update 2.7 stellt damit einen Meilenstein in der Vereinheitlichung der unterschiedlichen Versionen dar. Standard-Banner wird um Minami Miyashita und Marian erweitert. Alle Details zum Update findet ihr hier.

Der neue Trailer:

via RPGsite, Twitter, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio