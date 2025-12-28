JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Seb an der Reihe.
Sebs Spiele des Jahres
Platz 3: Rift of the Necrodancer
Mein absoluter Überraschungshit des Jahres! Jeder, der nur ein wenig für Rhythmusspiele übrig hat, sollte sich unbedingt Rift of the Necrodancer genauer anschauen. Selbst auf mittlerer Schwierigkeit fordert das Spiel von einem zwar einiges, aber wenn man sich etwas durchbeißt, dann wird man hier mit einem unfassbar guten Soundtrack an absoluten Knallern belohnt, zu denen man im perfekten Beat die Musiknoten in Monsterform wegklatscht. Alex Moukala, Josie Brechner und Danny Baranowsky, ihr seid auf einem anderen Level. Danke für diese Bretter, zu denen ich die Monstermanöver einstudieren durfte.
Platz 2: Trails in the Sky 1st Chapter
Einmal mehr hat mir Trails in the Sky gezeigt, warum ich es so liebe, was es alles erzählerisch so richtig macht und gleichzeitig alles aufgezeigt, was ich in den späteren Teilen immer mehr vermisst habe. Es musste nichts Pompöses sein und wollte es auch nicht sein. Man konnte auf dem Boden bleiben und musste nicht völlig abheben. Es ist einige Zeit vergangen, seit ich mich von der Trails-Serie abgewendet habe. Das, was mir wichtig war, trat später immer mehr in den Hintergrund. Aber durch das Remake war es schön, zu erleben, dass ich nicht durch Nostalgie verblendet war, sondern dass Trails in the Sky wirklich ein fantastisches Spiel ist und so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Durch den modernen Anstrich gefällt es mir sogar noch besser.
Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33
Mit zahlreichen Awards wurde es bereits überschüttet, doch auch ich muss mich zu denen einreihen, denen Clair Obscur dieses Jahr am meisten gefallen hat. Quasi aus dem Nichts wurde ein Spiel eines jungen Teams angekündigt, das schon mit dem Ankündigungstrailer mehr Neugierde schaffen konnte als so vieles davor. Das French RPG ist geboren! Ich hatte so sehr gehofft, dass es gut wird, und wow, wie gut es wurde! Eine kleine Klatsche für all die großen Publisher, die nicht verstehen wollen, dass man mit Leidenschaft und einer Vision die wahren Klassiker erschafft, die von vielen geliebt werden. Trends vergehen, der Zauber eines Clair Obscur bleibt. Merci, Sandfall Interactive!
Most Wanted 2026
Schon bevor ich die Demo nun ausprobieren konnte, stand Pragmata auf meiner Most-Wanted-Liste ganz oben. Nun konnte man sogar schon selbst Hand anlegen. Die Kombination aus Hacken und Schießen geht tatsächlich flott von der Hand und das Protagonisten-Duo ist interessant. Es ist schön zu sehen, dass man etwas Neues probiert, und ich hoffe auch hier, dass diese Rechnung aufgehen wird. Ich freue mich drauf!
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
Bildmaterial: Brace Yourself Games, Falcom, Sandfall Interactive
2 Kommentare
Schöne Liste!
Trails Remakes habe ich endlich gerade eben beendet.❤️
Claire Obscure schon 2 mal gespielt dieses Jahr.❤️
Rift of the Necrodancer habe ich mal rein gespielt, gerade weil ich Rhythmus Games mag und auch Crypt of the NecroDancer mag und Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda liebe!, habe hier aber gar kein Land gesehen 😅
Die Musik ist wirklich gut, vielleicht muss ich mich einfach noch mal dran setzen...
Hier stimmen ja sogar mal die ersten beiden Plätze exakt mit meinen überein - löblich.