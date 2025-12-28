JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2025

Platz 2: Trails in the Sky 1st Chapter

Einmal mehr hat mir Trails in the Sky gezeigt, warum ich es so liebe, was es alles erzählerisch so richtig macht und gleichzeitig alles aufgezeigt, was ich in den späteren Teilen immer mehr vermisst habe. Es musste nichts Pompöses sein und wollte es auch nicht sein. Man konnte auf dem Boden bleiben und musste nicht völlig abheben. Es ist einige Zeit vergangen, seit ich mich von der Trails-Serie abgewendet habe. Das, was mir wichtig war, trat später immer mehr in den Hintergrund. Aber durch das Remake war es schön, zu erleben, dass ich nicht durch Nostalgie verblendet war, sondern dass Trails in the Sky wirklich ein fantastisches Spiel ist und so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Durch den modernen Anstrich gefällt es mir sogar noch besser.