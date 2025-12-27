„Spieler hassen Tutorials“ und meiden sie, wenn es geht – aber Nintendo macht es oft richtig

Moderne Videospiele können gelegentlich frustrieren – langgezogene Sequenzen ohne Belohnungen, frustrierende Spielmechaniken und vermeintlich unüberwindbare Hindernisse im Spiel sind nur einige der Gründe, warum Gamer ein Spiel vorzeitig abbrechen.

Doch immer wieder werden auch unpassende Tutorials als Grund genannt, warum manche Spielende das frisch gekaufte oder heruntergeladene Spiel bereits früh beenden. Itchie, ein japanischer Programmierer und Produzent, der zuvor bei Square und SNK arbeitete, erzählt über die Fehler aus der Frühzeit seiner Karriere.

Sein Beitrag bei Twitter löste eine breite Diskussion über Tutorials in Videospielen aus, und es sieht so aus, als ob die wenigsten SpielerInnen Tutorials wirklich mögen. Auch andere Entwickler und Persönlichkeiten stiegen in die Diskussion ein, die sicherlich auch für euch interessant ist. Denn bestimmt habt ihr auch eine Meinung zum Thema!

Itchie schrieb zunächst: „Als ich damals Mobile-Games entwickelt habe, fiel mir eine hohe Abbruchrate bei Spielern auf. Ich vermutete, dass sie im Tutorial steckenblieben, und beschloss daher, zusätzliche Erklärungen einzubauen. Nachdem ich die Nutzungsprotokolle genauer untersucht hatte, stellte ich jedoch fest, dass die Spieler die Anweisungen kaum lasen.“

Und weiter: „Der Grund für die hohe Abbruchrate lag also nicht daran, dass sie nichts verstanden, sondern daran, dass sie zu lange warten mussten, bevor sie endlich die Steuerung übernehmen konnten.“ Nach der Analyse der Daten überarbeitete er die Tutorials und kürzte sie. Das führte dazu, dass weniger SpielerInnen in der Frühphase des Spiels absprangen.

Messbare Daten und Zahlen für ein gutes Spielgefühl

„Das war ein Beispiel für einen Fehler, der dadurch entstand, dass der Entwickler Annahmen über das Verständnis der Spieler traf, anstatt es tatsächlich zu messen“, erinnerte er sich. Spiele-Entwickler und Journalist Shimaguni Yamato bekräftigt diese Aussage: „Leute im Management sagen oft: ‚Fügt mehr Erklärungen hinzu!‘ – aber dagegen wehre ich mich immer. Ich finde, es ist besser, den Spielern sofort ein Gefühl von Spannung zu vermitteln, anstatt sie mit Anleitungen zu versorgen. Spielsysteme sind mühsam – also ist es besser, die Erklärungen erst einzubauen, wenn die Spieler bereits vom Spiel gepackt wurden.“

Xenoblade Chronicles 2 gilt trotz seiner Popularität oft als Negativbeispiel. Tutorials sollten laut Yamato am besten mitten im Spiel eingeführt werden sollten – in kleinen, leicht verdaulichen Portionen und mit einer klaren Trennung zwischen zentralen Spielregeln und nebensächlichen Mechaniken.

Hiroyuki Matsumoto, unter anderem Charakterdesigner für die Atelier-Reihe, bringt es derweil kurz auf den Punkt: „Spieler wollen einfach nur spielen – deshalb hassen sie Tutorials.“ Spieler überspringen Tutorials, lesen die eingebauten Anleitungen nicht und suchen auch nicht aktiv nach der im Spiel angebotenen Hilfe – außer, sie müssen es.

In dieser Diskussion erntete insbesondere Nintendo immer wieder Lob. Nintendo vermittle die Steuerung und Mechanik durch das Gameplay selbst, ohne dass es wie ein Tutorial wirkt. Manchmal lassen sie Tutorials sogar ganz weg, wie man etwa bei Mario Kart. Fans nennen derweil Titel wie Zelda: Ocarina of Time und das neuere Donkey Kong Bananza als Beispiele für das „ideale Tutorial“, während Retro-Fans nicht müde werden, auf das klassische Super Mario Bros. für das NES zu verweisen. Wie steht ihr dazu?

