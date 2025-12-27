„Spieler hassen Tutorials“ und meiden sie, wenn es geht – aber Nintendo macht es oft richtig

Moderne Videospiele können gelegentlich frustrieren – langgezogene Sequenzen ohne Belohnungen, frustrierende Spielmechaniken und vermeintlich unüberwindbare Hindernisse im Spiel sind nur einige der Gründe, warum Gamer ein Spiel vorzeitig abbrechen.
Doch immer wieder werden auch unpassende Tutorials als Grund genannt, warum manche Spielende das frisch gekaufte oder heruntergeladene Spiel bereits früh beenden. Itchie, ein japanischer Programmierer und Produzent, der zuvor bei Square und SNK arbeitete, erzählt über die Fehler aus der Frühzeit seiner Karriere.
Sein Beitrag bei Twitter löste eine breite Diskussion über Tutorials in Videospielen aus, und es sieht so aus, als ob die wenigsten SpielerInnen Tutorials wirklich mögen. Auch andere Entwickler und Persönlichkeiten stiegen in die Diskussion ein, die sicherlich auch für euch interessant ist. Denn bestimmt habt ihr auch eine Meinung zum Thema!
Itchie schrieb zunächst: „Als ich damals Mobile-Games entwickelt habe, fiel mir eine hohe Abbruchrate bei Spielern auf. Ich vermutete, dass sie im Tutorial steckenblieben, und beschloss daher, zusätzliche Erklärungen einzubauen. Nachdem ich die Nutzungsprotokolle genauer untersucht hatte, stellte ich jedoch fest, dass die Spieler die Anweisungen kaum lasen.“
Und weiter: „Der Grund für die hohe Abbruchrate lag also nicht daran, dass sie nichts verstanden, sondern daran, dass sie zu lange warten mussten, bevor sie endlich die Steuerung übernehmen konnten.“ Nach der Analyse der Daten überarbeitete er die Tutorials und kürzte sie. Das führte dazu, dass weniger SpielerInnen in der Frühphase des Spiels absprangen.
Messbare Daten und Zahlen für ein gutes Spielgefühl
„Das war ein Beispiel für einen Fehler, der dadurch entstand, dass der Entwickler Annahmen über das Verständnis der Spieler traf, anstatt es tatsächlich zu messen“, erinnerte er sich. Spiele-Entwickler und Journalist Shimaguni Yamato bekräftigt diese Aussage: „Leute im Management sagen oft: ‚Fügt mehr Erklärungen hinzu!‘ – aber dagegen wehre ich mich immer. Ich finde, es ist besser, den Spielern sofort ein Gefühl von Spannung zu vermitteln, anstatt sie mit Anleitungen zu versorgen. Spielsysteme sind mühsam – also ist es besser, die Erklärungen erst einzubauen, wenn die Spieler bereits vom Spiel gepackt wurden.“
Xenoblade Chronicles 2 gilt trotz seiner Popularität oft als Negativbeispiel. Tutorials sollten laut Yamato am besten mitten im Spiel eingeführt werden sollten – in kleinen, leicht verdaulichen Portionen und mit einer klaren Trennung zwischen zentralen Spielregeln und nebensächlichen Mechaniken.
Hiroyuki Matsumoto, unter anderem Charakterdesigner für die Atelier-Reihe, bringt es derweil kurz auf den Punkt: „Spieler wollen einfach nur spielen – deshalb hassen sie Tutorials.“ Spieler überspringen Tutorials, lesen die eingebauten Anleitungen nicht und suchen auch nicht aktiv nach der im Spiel angebotenen Hilfe – außer, sie müssen es.
In dieser Diskussion erntete insbesondere Nintendo immer wieder Lob. Nintendo vermittle die Steuerung und Mechanik durch das Gameplay selbst, ohne dass es wie ein Tutorial wirkt. Manchmal lassen sie Tutorials sogar ganz weg, wie man etwa bei Mario Kart. Fans nennen derweil Titel wie Zelda: Ocarina of Time und das neuere Donkey Kong Bananza als Beispiele für das „ideale Tutorial“, während Retro-Fans nicht müde werden, auf das klassische Super Mario Bros. für das NES zu verweisen. Wie steht ihr dazu?
via Automaton Media, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo
8 Kommentare
Bei jedem Tutorial kommt es halt drauf an, wie komplex ist die zu erklärende Sache. ist die Sache sehr einfach und nahezu selbstverständlich, dann braucht es keinen Tutorials, dann versteht der Spieler es durch Learning by Doing automatisch selbsteffizient... indem einfach ne Weiel am Anfang im Spiel in passenden Situation die jeweiligen zu drückenden Buttons angezeigt werden.. solch Sachen sidn schnell zu merken und gehn in Fleisch udn Blut über
Sobald aber komplexere Mechaniken erklärt werden müssen, die auf gewisse zu wissende Spielregeln beruhen, die man einfach nicht wissen kann vorher, dafür bedarf es Tutorials, um diese komplexen Mechaniken zu erklären und dem Spieler zu zeigen, damit man die Logik hinter den komplexen Mechaniken verstehen kann zunächst
Spiele mit überladenen Tutorials wurden ab dem Punkt immer häufiger, als die gedruckten Spielanleitungen in den Verpackungen wegfielen, sind also letztlich eine Begleiterscheinung der "schönen, neuen Welt".
Da muss ich an Sword Art Online Hollow Fragment denken, wo man einfach nen halben Roman als Tutorial Fenster aufgeploppt bekommt, wo ALLES drin steht. xD Das war selbst mir zu viel. Davon merken kann man sich eh nicht alles auf einmal. xD
Gute Tutorials sind einfach eine Kunst für sich, zumal es auch kein Garantie-Rezept, wie es am Besten ist, da die Meinungen dort auch weit auseinanderdriften, wie ich hier auch schon sehe.
Während ich @Mirage lese, die lieber Fenster haben möchte, anstelle von in Dialogen eingebauten Tutorials, sehe ich das komplett andersrum. Ich will die auf jeden Fall lieber in Dialogen als Teil der Story und Welt, anstatt durch aufploppende Fenster herausgerissen zu werden^^
Aber auch da kommts immer auf die Umsetzung an. Wenns komplett plump und langweilig erzählt wird, ist es egal ob Fenster oder Dialoge. Es ist dann einfach langweilig und nervig. Wenns dagegen mit Humor und etwas eleganter eingepflogen wird, kann es einfach spaß machen. Hier denke ich gerne an Deponia, wo man ein extra Tutorial Level hat mit dieser Schrottpresse, die eine wundervolle Kombination aus Tutorial, Humor und auch die Möglichkeit ein wenig selber herumprobieren zu können, ist.
Wichtig ist finde ich aber auch immer die Länge. Bei Pokemon Legenden Z-A hat mans echt zu gut gemeint. Das dauerte wirklich ewig, bis man endlich losgelassen wurde und wurde echt anstrengend.
Am Idealsten finde ich es halt immer noch, wenn man Tutorials beiläufig mitgegeben bekommt, egal ob als Dialog oder Hinweise irgendwo auf dem Bildschirm oder, wie es einige Spiele auch machen, als Hinweis auf Wänden oder Objekten in der Spielwelt selber. So dass man selber rumprobieren kann, aber eben auch kurz auf den Hinweis rüber schielen kann.
Was man aber eben auch nicht vergessen darf ist, dass das Hauptproblem bei Tutorials der ist, dass erfahrene Spieler wie wir hier alle, es anders wahrnehmen, als eben komplett neue Spiele, an die sich sowas eben auch eher richtet. Es ist einfach super wichtig, dass es Tutorials gibt, die jemandem das Spiel erklären, wenn sie zum ersten Mal überhaupt ein Spiel spielen. Da ist es ganz gut, dass es auch gefühlt mehr Spiele inzwischen gibt, die einem vorab fragen oder wo man in den Optionen einstellen kann, ob man ein Tutorial haben möchte oder nicht. Das ist eine Funktion, die definitiv zur Norm werden sollte.
Es war früher einfach wirklich viel leichter mit den Tutorials, weil diese einfach in Form einer wundervollen Anleitung beilag, mit Erklärungen und Hintergrundwissen zur Welt. Inzwischen copy & pasten das einige ja nur ins Spiel rein, um sich das Geld fürs Papier zu sparen, ohne daran zu denken, dass es im Spiel selber nicht so gut funktioniert, wie eben optional separat in der Hülle beiliegend... Aber dann bleibt das Problem natürlich noch immer für digital only Käufer bestehen. Man könnt die Anleitung digital beilegen aber ich glaube nicht, dass die Leute sich diese groß anschauen würden, wenn sie eben auch direkt ins Spiel springen könnte. Physisch ists ja nochmal was anderes, weil man eh erst die Hülle aufmacht oder bestenfalls gar vom Laden nach Hause geht und unterwegs in die Anleitung schaut.
Tutorials sind echt etwas, was ziemlich kompliziert und schwierig geworden ist durch unser heutiges digitales Zeitalter und ich denke eine Lösung wird es niemals geben. Egal wie man es macht, man wird es immer falsch machen, da es immer Leute gibt, denen es so nicht gefällt, wies gemacht wird^^
Ja ist halt so ein Ding. Ich liebe die Trails Spiele, aber bei jedem Teil kotze ich, weil mir erstmal 3 Stunden lang und breit erklärt wird WAS ICH SCHON WEISS.
Bei den Tales of Dingern plopppen noch nach 30 Stunden Hinweis Tafeln auf. Und die Klicke ich weg. Ich mag euer Kampfsystem nicht, ich interessiere mich nicht dafür. Ich stelle auf easy und hoffe ich komme durch.
Und wenn ich dann irgendwann verprügelt werde gucke ich es mir schuldbewusst nochmal an
Ich hab mal in irgendeinen Gears of Wars teil reingeschaut, da war das Tutorail komplett entkoppelt vom Spiel. DMir fällt kjas fand ich erstmal total seltsam.
Aber es löst zwei Probleme: Jeder den es nicht interessiert der kann es skippen. Und wenn ich nach ner längeren Pause weiterspielen will, kann ich mir nochmal das Tutorial reinziehen.
Ist natürlich auch immer ne Sache wieviele Infos ein Spiel in den Spieler reinfüttern muss.
Auf der PS3 hatte ich auch ein JRPG, da bin ich ohne Witze im Tutorial bei Punkt 43 von 65 oder so dann einfach nur gescheitert. Und irgendwann hab ichs dann einfach gelassen
Mir fällt jetzt auf Anhieb auch kein Spiel ein, dass es super macht. Es sind wohl eher Abstufungen von nervig. Auf der anderen Seite gehört das einfach dazu und normal ist man dann ja auch in der Kennenlern Phase was es ok macht.
Vor den Tutorials hatten wir Handbücher und je nach Spiel war es ohne die schwer. Erstaunlich viele Spiele kamen ohne das notwendige Handbuch damals ...
Aber war natürlich auch toll, weil man dann ohne Computer weiter wenigstens das Handbuch lesen und studieren konnte.
Game Freak ist da sowieso sehr penetrant drin. Man erklärt ja auch in jeder neuen Pokemon-Generation, wie man einen Pokeball wirft. Seien wir mal ehrlich, die Spielmechaniken bei Pokemon haben sin in den letzten 25 Jahren nicht wirklich verändert. Arceus war dann der Moment, wo ich erstmals ein Spiel wegen einem exzessiven Tutorial beendet habe. Und wenn ich das nun lese, hat man dies so beibehalten.
Der neue Tiefpunkt was Tutorials und an die Hand nehmen angeht ist nach wie vor Monster Hunter Wilds. Atlus ist ebenfalls bekannt für widerlich lange Spieleinführungen. Die Like a Dragon Reihe mittlerweile ebenfalls wo du dir die Uhr nach stellen kannst, dass das eigentliche Spiel dann erst ab 10 Stunden losgeht und jede neue Gameplay-Mechanik innerhalb der Kampagne dann auch nochmal je ne Stunde Tutorial einnimmt.
Nintendo selbst versteckt die Tutorials und Einführungen häufig ganz geschickt. Das beste Beispiel ist und bleibt für mich da das "Große Plateu" in Brath of the Wild. Nur um diesen guten Ansatz dann direkt in Tears of the Kingdom wieder zu revidieren. Dort fühlen sich die ersten 5 Stunden deutlich mehr nach klassischem Tutorial an als bei Breath of the Wild, wo man dich einfach hat machen lassen.
Besonders aus den japanischen Entwicklern wirst du diese Baustein-Philosophie wohl nicht mehr rausbekommen. Man möchte dir die Spielmechaniken einhämmern, verliert sich in endlose komplizierte Erklärungen und Geschwätz, aber wenn es wirklich drauf ankommt, brauchst du den meisten Kram davon nicht oder du hast bis dahin schon wieder alles vergessen. Es ist ja auch kein Zufall, dass immer mehr neue Spiele dann neben ausgiebigen Tutorials noch einen ganzen Tutorial-Glossar zum nachlesen in den Optionen besitzen. Häufig sind 80% der Tutorials einfach vermeidbar oder deutlich einfacher zu erklären. Videospiele haben sich nicht so hart verändert, dass du immer wieder ausgiebige Tutorials und an die Hand nehmen Sektionen brauchst.
Und wie es in der News doch selbst schon steht, so verlierst du direkt einen Großteil der Spieler, die sich eigentlich auf das Spiel gefreut haben. Das sind ja auch von mir eigene Erfahrungsberichte wo mich das Spiel unlängst verloren hat, bevor es überhaupt so richtig losging.