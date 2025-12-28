Switch-Exklusivität ade: Die Taktik-RPG-Reihe „Front Mission“ erobert mit Teil 3 neue Plattformen

Die „Front Mission“-Neuauflagen von Forever Entertainment sind ein Langzeitprojekt. Schon vor geraumer Zeit gab man bekannt, dass auch Front Mission 3 ein Remake erhält. Im Sommer ist es bereits zeitexklusiv für die Switch erschienen und jetzt schob man wenig überraschend auch die weiteren Plattformversionen nach.

So war es bei den beiden ersten Remakes auch. Jetzt hat Forever Entertainment Front Mission 3: Remake für PlayStation, Xbox und PC-Steam auch förmlich angekündigt. Eine Demo ist verfügbar und die Vollversion wird am 30. Januar 2026 erscheinen.

Entwickelt von MegaPixel Studio und herausgegeben von Forever Entertainment, bringt die Neuauflage eine Reihe moderner Verbesserungen mit sich, darunter natürlich überarbeitete Grafik, neue Animationen und eine neu arrangierte Musikuntermalung. Auch diesmal gibt es wieder deutsche Texte.

Front Mission 3: Remake erzählt die Geschichte von Kazuki Takemura, der gemeinsam mit seinem Freund Ryogo ungewollt in einen militärischen Konflikt hineingezogen wird. Der Handlungsverlauf spaltet sich früh im Spiel abhängig von eurer Entscheidung: Entweder schließt sich Kazuki seiner Schwester Alisa an oder er folgt Emma Klamsky, einer Ermittlerin, die einem geheimen Waffenprojekt namens M.I.D.A.S. auf der Spur ist. In beiden Handlungssträngen stehen globale Verschwörungen, nationale Interessen und moralische Fragen rund um technologische Macht im Mittelpunkt.

Die Spielwelt ist geprägt von sogenannten Wanzer, gigantischen Kampfmaschinen, mit ihr eure Truppe durch rundenbasierte Gefechte führen. Neben zwei unterschiedlichen Handlungsverläufen bietet die Neuauflage neue Features wie einen Quick-Combat-Modus für schnellere Gefechte sowie die Möglichkeit, die Wanzer mit verschiedenen Tarnmustern individuell anzupassen.

Der neue Trailer:

