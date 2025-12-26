Kurioser TV-Spot bewirbt die neue „Dragon Quest“-Kampagne bei McDonald’s

Mit einem witzigen TV-Spot bewirbt McDonald’s Japan aktuell die brandneue Kollaboration mit Dragon Quest. Es gibt vielleicht kaum eine Videospielmarke, die in Japan größer und bekannter ist. Insofern ist es keine Überraschung, dass „Dragon Quest“ schon mehrfach Kooperationspartner von McDonald’s Japan war.

Die neue Kollaboration, die McDonald’s Japan mit einem Live-Action-Spot verbildlicht, bringt unter anderem fünf sammelbare Slime-Figuren in die Filialen. Neben dem klassischen Slime und einem Metallschleim gibt es drei Slimes, die das Antlitz der McDonald’s-Maskottchen Grimace, Birdie und Hamburglar angenommen haben.

Das Video zeigt Zoma, den Antagonisten aus Dragon Quest III, der in eine japanische Stadt einfällt. Die McDonald’s-MitarbeiterInnen sind zunächst genauso perplex wie die BewohnerInnen, aber schließlich nehmen sie gemeinsam mit den Slimes den Kampf auf. Am Ende zeigt der Spot auch die passenden Burger zur Kampagne.

In Japan gibt es bei McDonald’s regelmäßig derartige Kampagnen, während wir hierzulande meistens nur in den Genuss der populärsten Marken wie Super Mario oder Pokémon kommen. Zuletzt sorgte eine „Street Fighter“-Kampagne in Japan für Aufsehen.

Der neue TV-Spot:

Bildmaterial: McDonald’s