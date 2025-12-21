Clair Obscur werden zwei Awards aberkannt und Sandfall gibt Statement zur KI-Nutzung

Nach der Debatte um „Baldur’s Gate 3“-Studio Larian geriet auch Clair Obscur: Expedition 33 ins „KI-Visier“ – der Vorwurf: KI-generierte Texturen. Dazu diente ein mehrere Monate alter Artikel von El Pais als vermeintliches Eingeständnis.

Am Wochenende haben die Indie Game Awards die Konsequenz aus dieser Debatte gezogen und Clair Obscur die erteilten Auszeichnungen wieder aberkannt. Veranstalter Six One Indie teilte mit, man habe eine strenge Haltung gegenüber der Verwendung generativer KI und als das Spiel zur Prüfung eingereicht wurde, hätten Vertreter von Sandfall versichert, dass bei der Entwicklung keine generative KI zum Einsatz gekommen sei.

Die neuen Entwicklungen hätten nun zur Disqualifikation geführt. Nach der Disqualifikation von Clair Obscur: Expedition 33 rücken die nächstplatzierten Spiele nach. Das bedeutet, den Award für das beste „Debut Game“ erhält Sorry We’re Closed und der „Game of the Year“-Award geht an Blue Prince.

Darüber hinaus gibt es auch von Sandfall Interactive ein Statement, nämlich in Form eines Updates des „El Pais“-Artikels, der erst zur Debatte führte. Darin räumt man ein, dass man KI-generierte Platzhaltertexturen verwendet hat, die innerhalb von fünf Tagen durch die korrekten Texturen ersetzt wurden.

Nachfolgend reichen wir euch beide Statements im Original, um Auslegungs- und Interpretationsspielräume bei der Übersetzung auszuschließen. Das Statement von Sandfall Interactive im „El Pais“-Artikel:

Following the publication of this article, Sandfall Interactive wishes to provide the following clarifications. The studio states that it was in contact with El País on April 25 – three months prior to this publication. During these exchanges, Sandfall Interactive indicated that it had used a limited number of pre-existing assets, notably 3D assets sourced from the Unreal Engine Marketplace. None of these assets were created using artificial intelligence. Sandfall Interactive further clarifies that there are no generative Al-created assets in the game. When the first Al tools became available in 2022, some members of the team briefly experimented with them to generate temporary placeholder textures. Upon release, instances of a placeholder texture were removed within 5 days to be replaced with the correct textures that had always been intended for release, but were missed during the Quality Assurance process.

Sandfall Interactive räumt hier also mehr oder weniger konkret ein, dass während der Entwicklung des Spiels, also in der Produktionsphase, generative KI eingesetzt wurde und deren Ergebnisse es auch ins Spiel „geschafft“ haben. Und das widerspricht, ganz nüchtern, den Regularien der Indie Game Awards. Auch, wenn Clair Obscur die Inhalte herausgepatcht habe und das Spiel „wunderbar“ sei, so die Veranstalter. Das Originalstatement von Six One Indie zur Aberkennung der Awards für Clair Obscur: Expedition 33:

The Indie Game Awards have a hard stance on the use of gen AI throughout the nomination process and during the ceremony itself. When it was submitted for consideration, a representative of Sandfall Interactive agreed that no gen AI was used in the development of Clair Obscur: Expedition 33. In light of Sandfall Interactive confirming the use of gen AI art in production on the day of the Indie Game Awards 2025 premiere, this does disqualify Clair Obscur: Expedition 33 from its nomination. While the assets in question were patched out and it is a wonderful game, it does go against the regulations we have in place. As a result, the IGAs nomination committee has agreed to officially retract both the Debut Game and Game of the Year awards.

