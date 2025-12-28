JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Kevin an der Reihe.
Kevins Spiele des Jahres
Platz 3: Trails in the Sky 1st Chapter
Wer hätte gedacht, dass ich mal eine Leidenschaft für Trails-Spiele entwickle? Aufgrund der Menge an Titeln hatte ursprünglich nie vor, die Reihe anzugehen. Da ich das Original nie gespielt habe, kam mir das Remake der berüchtigten Sky-Reihe sehr gelegen. Zunächst konnte ich allerdings nicht so warm werden mit der Story, allerdings hat das Gameplay alles wieder gutgemacht. Ich bin mittlerweile ein richtiger Fan des Kampfsystems. Das Remake fühlt sich wie eine gelungene Fusion aus einem alten Spiel mit modernen Elementen, wie z. B. das hybride Kampfsystem, an. Dem Spiel wurden sogar deutsche Bildschirmtexte spendiert, eine Premiere für die Trails-Reihe. Für mich ein verdienter dritter Platz in diesem Jahr.
Platz 2: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II
Und hier haben wir auch schon das zweite Spiel der Trails-Reihe in meinen Top 3. Mit dem Calvard-Arc, also Trails through Daybreak, habe ich auch quasi meinen Einstieg in die Trails-Welt gefunden. Was soll ich sagen, ich liebe das Gameplay und die Charaktere. Besonders bei Daybreak fühlt sich die Story auch etwas erwachsener an, womit es für mich aktuell auch zur besten Reihe der Serie gehört. (Habe aber noch nicht alle nachgeholt.) Der zweite Teil setzt die Story auf jeden Fall gebührend fort. Ich bin sehr auf den nächsten Teil gespannt, der bereits im Januar erscheint. Für mich ist es zu Recht auf dem zweiten Platz gelandet. (Shizuna-Liebe geht raus <3)
Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33
Was soll ich sagen? Ich glaube, diesen Titel werdet oder habt ihr schon öfters hier gelesen. Ich hatte sogar die Ehre und durfte das Spiel für uns testen. Zu diesem Zeitpunkt war mir zwar schon klar, dass es ein absolutes Meisterwerk ist, aber dass es so große Wellen geschlagen und sogar die Game Awards in diesem Jahr abgeräumt hat, hätte ich mir damals noch nicht vorstellen können. Aber absolut verdient! Das Spiel hat das RPG-Genre einfach noch mal auf den Kopf gestellt und auch Veteranen in der Branche alt aussehen lassen. Das Spiel hat sehr viel Liebe zum Detail. Die Dialoge, der einzigartige Soundtrack, das abwechslungsreiche Gameplay, es ist einfach ein narratives Erlebnis par excellence. Hier hat ein kleines Studio gezeigt, wie man ein richtig gutes Spiel entwickelt, und das mit einem vergleichsweise geringen Budget. Ich hoffe, dass sich andere ein Beispiel daran nehmen, um mehr frischen Wind in das etwas angestaubte RPG-Genre zu bringen. Mit Stolz kann ich sagen, es ist mit Abstand das beste Spiel, das ich in den letzten Jahren gespielt habe, und somit natürlich auch meine Nummer eins dieses Jahr!
Most Wanted 2026
Im Januar bin ich sehr gespannt auf den neusten Trails-Ableger, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, der die Calvard-Story fortsetzen wird. Darüber hinaus hat der Titel Tides of Annihilation schon ein starkes Interesse geweckt, wenngleich er noch etwas „Hit or Miss“-Potential für mich hat. Im Großen und Ganzen werde ich mich wohl einfach überraschen lassen. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Gaming-Jahr 2026 und dass sich die Erwartungen an eure Most-Wanted-Titel erfüllen.
Bildmaterial: Falcom, Sandfall Interactive
Ich glaube, so ging es vielen und das erklärt vermutlich auch den Erfolg des Remakes.