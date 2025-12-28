JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2025

Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33



Was soll ich sagen? Ich glaube, diesen Titel werdet oder habt ihr schon öfters hier gelesen. Ich hatte sogar die Ehre und durfte das Spiel für uns testen. Zu diesem Zeitpunkt war mir zwar schon klar, dass es ein absolutes Meisterwerk ist, aber dass es so große Wellen geschlagen und sogar die Game Awards in diesem Jahr abgeräumt hat, hätte ich mir damals noch nicht vorstellen können. Aber absolut verdient! Das Spiel hat das RPG-Genre einfach noch mal auf den Kopf gestellt und auch Veteranen in der Branche alt aussehen lassen. Das Spiel hat sehr viel Liebe zum Detail. Die Dialoge, der einzigartige Soundtrack, das abwechslungsreiche Gameplay, es ist einfach ein narratives Erlebnis par excellence. Hier hat ein kleines Studio gezeigt, wie man ein richtig gutes Spiel entwickelt, und das mit einem vergleichsweise geringen Budget. Ich hoffe, dass sich andere ein Beispiel daran nehmen, um mehr frischen Wind in das etwas angestaubte RPG-Genre zu bringen. Mit Stolz kann ich sagen, es ist mit Abstand das beste Spiel, das ich in den letzten Jahren gespielt habe, und somit natürlich auch meine Nummer eins dieses Jahr!