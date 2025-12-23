GACHIAKUTA bekommt ein Videospiel, das gemeinsam mit Kodansha entsteht

Com2uS hat eine Videospiel-Adaption zum beliebten Anime Gachiakuta angekündigt. Das Spiel mit dem vorläufigen Titel Gachiakuta: The Game soll ein Survival-Action-RPG werden und weltweit für Playstation 5, Xbox und Steam erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht.

Gachiakuta widmet sich dem in den Slums aufgewachsenem Junge Rudo, der gegen Diskriminierung und Unterdrückung kämpfen muss. Der Anime zeichnet sich neben seiner sozialen Botschaft durch einen Graffiti-Stil und spektakuläre Action-Szenen aus.

Com2uS will das Videospiel auf „Grundlage der Handlung und Atmosphäre der Anime-Serie“ entwickeln. „Im Mittelpunkt steht dabei das Eindringen in ein Gebiet, in dem monströse Kreaturen lauern, um dort Missionen zu erfüllen und anschließend in eine sichere Zone zurückzukehren“, heißt es.

„Mit seinen cartoonartigen Grafiken, stilvollen Illustrationen und einer einzigartigen Geschichte können SpielerInnen den besonderen Charme des Animes auf Konsole und dem PC erleben“, so das Versprechen von Com2uS. Dafür will man auch eng mit Herausgeber Kodansha zusammenarbeiten.

Com2uS erklärt: „Gachiakuta ist ein beeindruckendes Werk, das spektakuläre Action mit philosophischen Botschaften verbindet. Wir werden den Charme des Animes in einem Spiel zum Leben erwecken, das den Fans neue Emotionen vermittelt.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Gachiakuta: The Game, Com2uS