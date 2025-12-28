Baut in Taimanin Squad eure Beziehungen auf, um Tokyo vor den Dämonen zu retten

Die Taimanin-Reihe bekommt schon Anfang 2026 mit Taimanin Squad einen neuen Ableger. Das Free-to-play-RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem wird für PCs und Mobilgeräte erscheinen. Dazu gibt es einen Teaser und erste Details zum Gameplay.

Taimanin ist ursprünglich als Eroge‑VN‑Serie gestartet, hat sich jedoch inzwischen als „All Ages Franchise“ etabliert. Die Story handelt von Ninja‑Dämonenjägerinnen in einer düsteren Parallelversion des modernen Tokio, die gegen Dämonen, Yakuza und Geheimorganisationen kämpfen. An diese Tradition knüpft auch Taimanin Squad an.

Es spielt in Tokyo Kingdom City, einer verlassenen, künstlichen Insel, die zehn Kilometer über der Tokioter Bucht schwebt. Ursprünglich vom japanischen Staat als „zweite Metropole“ finanziert, wurde das Projekt jedoch bald aufgegeben und von Dämonen, Kriminellen und skrupellosen Konzernen beherrscht.

Die Taimanins – Ninjas, die mithilfe sogenannter Taima-Partikel spezielle Kräfte entfesseln – und die United Federation of American-Pacific States (UFS) entsenden mehrere Agenten, um die Stadt zu infiltrieren, verbliebene Zivilisten zu retten und – hoffentlich – wieder Ordnung auf der gesetzlosen Insel herzustellen.

Beziehungen und Squads aufbauen, Stärken finden

Eine Besonderheit von Taimanin Squad sind die Charakterinteraktionen auf verschiedene Arten. In Beziehungsszenarien können Figuren zueinander Bindungen aufbauen, wodurch persönliche Zwischensequenzen freigeschaltet werden. Mithilfe der Informationen aus diesen Szenarien können Spieler herausfinden, welche Charaktere eine gemeinsame Vergangenheit teilen, um sie gezielt in einem Squad, der aus 4 Charakteren besteht, zu vereinen.

Solche Teams können besondere Kombinationsfähigkeiten einsetzen, die ihnen im Kampf taktische Vorteile verschaffen. Die Squad-Kombination wird ein essenzieller Bestandteil des Gameplays – mit über 100 Charakteren zum Start inklusive Charakterlexikon mit Backstory und 3D-Modellen wird hier Vielfalt geboten.

Die Vorregistrierens-Phase läuft bereits. Eine offizielle Website ist bereits online.

Der neue Teaser:

via Automaton Media (2), Bildmaterial: Taimanin Squad, Gremory Games