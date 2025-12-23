Das knuffige Multiplayer-Cozy-Game Heartopia hat jetzt einen Termin, aber es gibt einen Haken

Anfang Dezember haben wir noch über den Closed-Beta-Test berichtet, jetzt ist es offiziell: Heartopia hat ein Veröffentlichungsdatum erhalten – und das ist schon sehr bald. Das Cozy-Multiplayer-Game von XD Games erscheint am 7. Januar 2026 – allerdings nicht ganz überall.

Während Mobile-Spieler auf Android und iOS direkt loslegen können, geht es auf dem PC zunächst ohne Steam los. Stattdessen läuft der Start über TapTap, also genau die Plattform, die viele bereits aus der Beta kennen. Ein Update der Steam-Seite gab es noch nicht.

Worum geht es?

Heartopia eine Mischung aus Animal Crossing, narrativem Multiplayer-RPG und klassischer Life-Sim. Ihr lebt in einer modernen, stilisierten Großstadt, knüpft Freundschaften, richtet euer Zuhause ein, bastelt Outfits und lasst euch einfach durch den Alltag treiben. Alles läuft in Echtzeit.

Die Vorregistrierung ist bereits geöffnet. Wer seine Mail-Adresse auf der offiziellen Website hinterlässt, bekommt zum Start ein kleines Willkommenspaket mit 4.000 Gold, 20 Wishing Stars, 400 Moonlight Crystal und 60 Exhibition Passes.

SpielerInnen aus den Closed Betas gehen ebenfalls nicht leer aus: Wer dort einen Charakter erstellt hat, erhält die Blueberry Crossbody Bag, ab Level 18 gibt’s zusätzlich den Star Mascot Head als Cosmetic. Heartopia könnte für viele eines der ersten gemütlichen Spielehighlights 2026 werden – auch wenn Steam-Spieler sich noch ein wenig gedulden müssen.

Der neue Trailer:

