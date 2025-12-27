JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Kerona an der Reihe.

Keronas Spiele des Jahres Platz 3: Fantasy Life i Schon auf dem Nintendo DS habe ich Fantasy Life geliebt. Das Spiel ist der pure Grind und hat mich so süchtig gemacht, einen Job nach dem anderen zu meistern. Fantasy Life i hat das sogar noch einmal getoppt, denn die Story hat mich lange motiviert und auch das Bauen des eigenen Dorfes hat mir super viel Spaß gemacht. Es gab zu jeder Zeit genug zu tun, auch nach dem Durchspielen der Story. Wer sich hier langweilt, macht definitiv was falsch! Platz 2: Ghost of Yōtei Ich musste eben noch einmal nachschauen: 2020 landete Ghost of Tsushima lustigerweise ebenfalls auf meinem 2. Platz. Und genauso verdient landet auch Ghost of Yōtei auf diesem Treppchen. Die Geschichte von Atsu hat es mir total angetan und war voller spannender Wendungen. Auch das Waffensystem und das Sammeln der Kleidung hat mir einen großen Spaß gemacht. Und wie schön ist bitte wieder die Insel geworden? Bis zum nächsten Japanurlaub muss die Natur aus Yōtei herhalten. Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33 Wenig überraschend, ich weiß, aber Clair Obscur hat mich einfach aus den Socken gehauen. Von dem künstlerischen Artstyle bis hin zur Story ist der Titel ein wahrhaftiges Meisterwerk geworden. Ich habe gelacht, geweint und auch noch Wochen danach über das Spiel nachgedacht. Und dabei mag ich nicht einmal Spiele, die in die Souls-Richtung gehen (was man von einigen Kämpfen durchaus behaupten kann). Aber alles an Clair Obscur ist magnifique! Genauer ins Detail muss ich wohl nicht gehen, denn es ist bei den Game Awards zu Recht der Abräumer des Abends gewesen. Honorable Mentions

Digimon Story: Time Stranger hat mir ebenfalls viel Spaß bereitet. Das Sammeln der Digitationen war wie ein Rausch, in den ich nach Fantasy Life i geraten war. Die Welt war außerdem so detailliert gestaltet, dass ich einige Orte im Spiel wiedererkannt habe. Ein weiterer Mention geht an Avowed. Ich habe die Entscheidungsfreiheiten im Spiel geliebt und würde mir wünschen, dass mehr Spiele solch weitreichenden Entscheidungen hätten. Most Wanted 2026 2026 sieht für mich persönlich erst einmal nicht so spannend aus. Deshalb werde ich viele Titel nachholen, die ich 2025 leider versäumt habe, darunter Story of Seasons: Grand Bazaar und Rune Factory: Guardians of Azuma. 2025 war einfach viel zu voll! Wenn es Spiele gäbe, die ich nennen müsste, wären es Pragmata, Aphelion und Aniimo.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Level-5 / Sony / Sandfall Interactive