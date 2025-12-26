Overview-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gibt Einblicke zu Neuerungen

SEGA und Ryu Ga Gotoku haben einen Overview-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, das am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PCs erscheint.

Das neue Video beginnt gemächlich im „Morning Glory“ – dem Waisenhaus in Okinawa. Doch der Frieden wird schnell gestört. Kiryu greift widerwillig zu den Waffen, ums eine neue Heimat zu schützen.

Neben verbesserten Kampftechniken und neuen Minispielen stellt der Trailer des Weiteren auch den neuen „Bad Boy Dragon“-Modus vor. In diesem Spielmodus muss Kiryu eine bunt gemischte Truppe aus Delinquenten zusammenstellen und die Straßen beherrschen, um auf diese Weise Okinawa zu schützen.

Am Ende ist der neue unterirdische Kampfclub Hell’s Arena zu sehen, in der Yoshitaka Mine seine Muskelkraft einsetzen muss. Der Antagonist des Spiels ist auch der Hauptcharakter des neuen „Dark Ties“-Teils. Schauplatz der neuen Ereignisse ist das bestens bekannte Kamurocho. Dort stürzt sich der Geschäftsmann Yoshitaka Mine in ein dunkles Abenteuer in der Unterwelt, nachdem er alles verloren hat.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio