JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Robert an der Reihe.
Nichts geht über ein neues Monster Hunter! Das dachte sich wohl auch Capcom und brachte im Frühjahr den neuesten Teil auf den Markt. Mit der großen Kritik an dem Spiel, die in vielen Fällen berechtigt war und teilweise noch ist, hatte das japanische Unternehmen vermutlich jedoch nicht gerechnet. Das schlug sich entsprechend auch auf die Verkaufszahlen nieder.
Nichtsdestotrotz ist es für mich ein schönes Spiel, mit dem ich gut und gerne meine Zeit verbracht habe. Das liegt an der durchdachten und schön designten Monsterauswahl, den individuellen Eigenschaften von Flora und Fauna in den unterschiedlichen Gebieten sowie der angenehmen Atmosphäre beim Erkunden. Ja, das Spiel ist nicht perfekt. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass Capcom die Kritikpunkte annimmt und im Gameplay an den passenden Stellschrauben dreht, um das Spielgefühl zu verbessern. Das hat das Team in den vergangenen Monaten bereits unter Beweis gestellt. Und selbst wenn nicht habe ich immer noch meinen Spaß beim Monsterjagen.
2025 ist ein gutes Jahr für Digimon-Fans. Mit Beatbreak gibt es nicht nur einen neuen Anime, der bislang eine interessante Geschichte erzählt, sondern nach fast acht Jahren Entwicklungszeit erschien endlich Digimon Story: Time Stranger. Mein Fanherz hat das Spiel sehr oft höherschlagen lassen. Sei es die beeindruckende 3D-Modellierung der über 450 Digimon, die emotionalen Zwischensequenzen und vor allem die Darstellung der Bindung zwischen Mensch und Digimon. Es ist ein Spiel, bei dem ich mich einfach gemütlich zurücklehnen und mein Digimon-Team trainieren kann. Es gibt fast nichts Schöneres als Digimon digitieren zu lassen.
Das einzige Manko für mich persönlich ist noch die fehlende „Switch 2“-Version, welche hoffentlich im nächsten Jahr folgt. Auch wenn der Titel seine Schwächen hat, ist Time Stranger für mich ein gutes Spiel, mit dem ich schöne Erinnerungen verbinde und das ich daher sicherlich gerne noch einmal durchspiele.
Ein neues Monster Hunter liegt hinter uns und ein weiteres steht in den Startlöchern. Bereits im Frühjahr veröffentlicht Capcom Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Scheinbar hat sich die Reihe nach dem Erfolg des zweiten Teils beim japanischen Unternehmen etabliert. Als jemand, der den ersten Teil auf dem Nintendo 3DS gerne gespielt hat und nicht damit gerechnet hat, dass die Reihe je fortgesetzt wird, freut es mich umso mehr, dass nun ein dritter Teil erscheinen wird. Generell hat Capcom ein starkes Line-up für das kommende Jahr geplant. Ich bin ebenfalls auf Pragmata gespannt, welches vielversprechend aussieht.
Hoffentlich nimmt sich Nintendo ein Beispiel an Capcom und veröffentlicht im kommenden Jahr ein gutes Portfolio. Nach der Veröffentlichung der Switch 2 in diesem Jahr bin ich gespannt, was Nintendo noch im Köcher hat. Zumindest erscheint mit Fire Emblem: Fortune’s Weave ein Spiel, auf das ich mich freuen kann. Gleiches gilt für Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes – sofern Level-5 das Spiel nicht erneut verschiebt.
