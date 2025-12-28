JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2025

Platz 3: Monster Hunter Wilds

Nichts geht über ein neues Monster Hunter! Das dachte sich wohl auch Capcom und brachte im Frühjahr den neuesten Teil auf den Markt. Mit der großen Kritik an dem Spiel, die in vielen Fällen berechtigt war und teilweise noch ist, hatte das japanische Unternehmen vermutlich jedoch nicht gerechnet. Das schlug sich entsprechend auch auf die Verkaufszahlen nieder.

Nichtsdestotrotz ist es für mich ein schönes Spiel, mit dem ich gut und gerne meine Zeit verbracht habe. Das liegt an der durchdachten und schön designten Monsterauswahl, den individuellen Eigenschaften von Flora und Fauna in den unterschiedlichen Gebieten sowie der angenehmen Atmosphäre beim Erkunden. Ja, das Spiel ist nicht perfekt. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass Capcom die Kritikpunkte annimmt und im Gameplay an den passenden Stellschrauben dreht, um das Spielgefühl zu verbessern. Das hat das Team in den vergangenen Monaten bereits unter Beweis gestellt. Und selbst wenn nicht habe ich immer noch meinen Spaß beim Monsterjagen.