Das war … Kalenderwoche 51/2025

Eine aufflammende KI-Debatte, neue Entwicklungen um die Game Key Cards sowie kommende Tales of Remaster sorgten in den letzten Tagen für einigen Betrieb. Auch daneben war nochmals einiges los mit einer Ankündigung von Falcom und vielen weiteren Videos. Ganz zum Schluss findet ihr schließlich auch noch unsere beiden neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

KI ist derzeit ein dominierendes Thema, auch im Gaming-Bereich. Was darf man und was nicht, was wollen Spieler und wie sehen das Entwickler? Wir haben einige der laufenden Diskussionen für euch gesammelt.

Erfreuliche Entwicklungen rund um die Game Key Cards von Nintendo! Es ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass Nintendo künftig kleinere Cartridges zur Verfügung stellt. Das dürfte wegen tieferen Kosten zu mehr echten physischen Veröffentlichungen führen. Thematisch gewissermaßen passend könnt ihr inzwischen auch Pokémon Pokopia (Switch 2) mit Boni vorbestellen.

Laut Producer Yusuke Tomizawa sollen im nächsten Jahr auch Remaster von älteren Ablegern der Tales-of-Reihe angekündigt werden. Damit feiert man weiter den 30. Geburtstag der Serie, welcher am 15. Dezember anstand.

Es erstaunt nicht, aber nun ist die Ankündigung von Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) offiziell. Um die Wartezeit zu überbrücken, könnt ihr ab sofort auch gleich zwei Demos zu The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) anspielen. Ebenso anspielen könnt ihr in den entsprechenden Stores Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox Series. Zeitnahe Veröffentlichungstermine bereits im Januar haben das Gacha-RPG Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) und das Pixel-Action-RPG Philna Fantasy (PC) erhalten. Im März gibts dann Nostalgie mit der Mega Man Star Force Legacy Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Quasi dazwischen steht Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) im Februar an, hier könnt ihr in ein Abenteuertagebuch eintauchen.

Von Nexon gibt es einen ersten Teaser zu Project RX, das neue 3D-Anime-Spiel entsteht beim Blue-Archive-Team. Von Team Cherry ist eine Erweiterung für Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) unterwegs und Hollow Knight erscheint auch noch für Switch 2. Ebenfalls für Nintendos neue Konsole könnt ihr euch ab sofort Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition sichern. Je einen englischen Gameplay-Trailer gab es zu Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) sowie Hakuoki SSL: Sweet School Life (Switch) (Link) zu sehen. Im Spiel Dreams (PS4) hat ein Fan das Projekt Banjo-Kazooie: Mumbomania erstellt. Das gefällt sogar Rare!

Nintendo stellt ab sofort ein kostenloses Update für Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) zur Verfügung. In den nächsten Tagen erwarten euch ebenfalls neue Inhalte zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Ein Winter-Event läuft derzeit bei Goddess of Victory: NIKKE (PC, Mobil), an Weihnachten startet Version 3.0 von Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil) und ebenfalls noch vor dem Jahreswechsel stellt Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) auf Version 2.5. Am 2. Januar gibt es weitere Unterhaltung mit der dritten Staffel von Pokémon Horizonte.

Nun kommen wir noch zu den neuen Reviews von JPGAMES. Eine sehr persönliche Erfahrung erwartet euch im Metroidvania Constance (PC) (zum Testbericht). Auch die handgezeichneten Animationen können überzeugen. Ein tolles Paket ist das Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht), falls ihr die Spiele noch nicht kennt. Die neuen Inhalte sind jedoch zu wenig, um nochmals zuzugreifen.