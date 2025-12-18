Nach Larian ist jetzt auch Clair Obscur im KI-Visier und Warhorse sagt, jeder macht es

Der Einsatz von generativer KI in der Kunst wird rege diskutiert, auch in der Videospielwelt. Die breite Ablehnung unter den Fans bekam in diesen Tagen auch Larian zu spüren. Das beliebte Studio mit dem ebenso beliebten Swen Vincke an der Spitze hatte bei The Game Awards das neue Divinity angekündigt.

In einem Interview mit Bloomberg am Rande der Enthüllung räumte Vincke offen ein, dass bei der Entwicklung auch generative KI zum Einsatz kommt, wenngleich davon im fertigen Spiel nichts mehr zu sehen sein wird. Präsentationen, Platzhaltertexte, frühe Skizzen erstellen – dann wird durch Menschenhand ausgearbeitet.

Man wolle niemanden ersetzen

Den Shitstorm gab’s trotzdem und Vincke nahm bereits Stellung: Man wolle doch „holy fuck nochmal“ niemanden ersetzen, im Gegenteil, man stelle weiter ein. Aber nichts ist so alt wie der Shitstorm von gestern. Im Zuge der Kritik an Larian geriet in den sozialen Medien auch Clair Obscur: Expedition 33 ins KI-Visier.

Nicht nur Washington-Post-Journalist Gene Park erinnerte daran, dass Sandfall schon im Juli in einem Interview die Nutzung von KI einräumte. Producer François Meurisse damals, relativ salopp, in einem Interview mit El Pais: „Wir nutzen etwas KI, aber nicht viel.“

Clair Obscur ist jetzt im Visier

„Der Schlüssel liegt darin, dass wir uns sehr klar darüber waren, was wir erreichen wollten und worin wir investieren wollten“, so Meurisse. „Und natürlich hat die Technologie es uns ermöglicht, Dinge zu tun, die vor kurzer Zeit noch undenkbar waren.“ Weiter ins Detail ging Meurisse nicht. Einige Fans zeigen sich enttäuscht, andere nehmen es locker.

Bei Reddit wurden schon vor sechs Monaten Texturen aus Clair Obscur: Expedition 33 gepostet, die offenbar KI-generiert sind. Sie wurden später herausgepatcht, heißt es. Der beliebte und inzwischen dank der The Game Awards 2025 wohl auch jedem bekannte Director Guillaume Broche hatte sich erst kürzlich in einem Interview zum Thema „KI“ geäußert. Dabei erteilte er dem Einsatz von KI im kreativen Prozess eine klare Kante.

Was über den Einsatz „in Bezug auf alles Kreative“ hinausgeht, da habe Broche aber „keine feste Meinung“. „Solange es funktioniert, ist es mir egal, aber wenn es um kreative Dinge geht und um Dinge, die von Herzen kommen müssen, bedeutet das für uns ein klares ‚Nein'“, so Broche gegenüber 3DJuegos via GamePressure.

Ein aktuelles Statement von Sandfall Interactive zur Thematik gibt es nicht – vielleicht folgt es. Als Gegengewicht zu den vielen Lobeshymnen über Sandfall gibt es inzwischen jedenfalls auch kritische Töne, falls ihr es schon mal vertiefen möchtet.

Etwas, was absolut jeder tut

Unterdessen hat sich der auch nicht ganz unumstrittene Daniel Vávra, Boss von „Kingdom Come“-Studio Warhorse, zu Wort gemeldet. Die „Hysterie“ um den KI-Einsatz vergleicht Vávra mit der Zerstörung von Dampfmaschinen im 19. Jahrhundert. „Larian sagte, sie würden etwas tun, was absolut jeder tut, und erntete dafür einen irrsinnigen Shitstorm“, so Vávra.

Vávra findet, man müsse der Realität ins Auge blicken. Ein KI-Beispiel, an dem er Gefallen findet, ist der KI-gestützte NPC: „Wäre es nicht nett, wenn man jeden alles fragen könnte, in einem RPG?“ Und Programmierer hätten in der Zukunft auf jeden Fall ein Problem. „Was wir mit dem Boom der Indie-Szene dank Steam erlebt haben, werden wir mit AAA-Spielen dank KI sehen.“

Was in dem ganzen Zusammenhang sicherlich auch ein Thema ist und worauf auch einige Fans in den sozialen Medien hinweisen, sind natürlich keineswegs offensichtlich KI-generierte Geschichten und Stimmen, sondern KI-Tools, wie sie schon seit Jahren zum Einsatz kommen. Natürlich nicht jeder KI-Einsatz bedeutet in der Folge, dass KI-generierte Kunst im fertigen Spiel landet. Oder, wie Vávra am Ende seines Beitrags ein wenig süffisant darstellt: „Ich habe KI verwendet, um diesen Text aus meiner Muttersprache zu übersetzen.“

via Play 3, Eurogamer, Tech 4 Gamer, Gene Park, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive