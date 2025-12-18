Nintendo veröffentlicht zweiten Gratis-DLC zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Nach einem kleinen Teaser vor wenigen Tagen hat Nintendo heute den zweiten kostenlosen DLC zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung veröffentlicht. Ein neuer Trailer stellt euch das Paket vor, das laut Nintendo „neue Waffen, gefährliche Gegner, einen höheren Schwierigkeitsgrad und mehr enthalten“ enthält.

Der Warriors-Ableger lässt uns, wie bereits in Zeit der Verheerung, in der Vergangenheit mit Prinzessin Zelda noch einmal die Welt retten. Nachdem sie in Tears of the Kingdom verschwand und in die Vergangenheit reiste, traf sie den ersten König von Hyrule und auch den ersten Ganon, der die Verheerung erst auslöste. Damit macht das Spiel wie der Vorgänger eine alternative Geschichte möglich.

Entwickelt wurde das „Musou“ übrigens von einem neuen Studio in den Reihen von Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte schon 2024 verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen: AAA Games Studio.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio