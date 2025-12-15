Im Test! Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack ist ein tolles Paket für werdende Ryza-Fans

Titel Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack 13. November 2025 Koei Tecmo 13. November 2025 Koei Tecmo America 13. November 2025 Koei Tecmo Europe System Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Getestet für Nintendo Switch 2 Entwickler Gust Genres JRPG Texte

Mit Atelier Ryza wollten Gust und Koei Tecmo der Atelier-Reihe mit einer neuen Engine und neuen Spielmechaniken frischen Wind verleihen. Und es hat geklappt – mit Atelier Ryza erlangte die Serie ein neues Hoch an Beliebtheit und Bekanntheit. Das hat so gut funktioniert, dass man aus dem Spiel eine komplette Trilogie nur rund um Reisalin Stout, kurz Ryza, und ihre Abenteuer veröffentlicht hat.

Die Titel waren auf aktuellen Generationen spielbar – doch mit dem Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack veröffentlichte man nun ein Paket aus den drei Titeln, welche zusätzliche Inhalte und kleine Quality-of-Life-Verbesserungen erhalten haben.

Drei umfangreiche, gemütliche Abenteuer

In den drei Atelier-Ryza-Spielen geht es um verschiedene Abenteuer von der namensgebenden Protagonistin. Im ersten Ableger können wir den Beginn von Ryzas Alchemie-Karriere erleben. Auf einer kleinen Insel aufgewachsen als Tochter einer Farmer-Familie, wünscht sie sich mehr Spannung in ihrem Leben. Diese Spannung kommt mit der Möglichkeit von Alchemie in ihr Leben und endet darin, die gesamte Insel vor dem Untergang bewahren zu müssen.

Dabei lernt ihr Kurken Island und deren Bewohner näher kennen und helft ihnen mit Ryzas neuen Fähigkeiten. Es ist eine niedlich gestaltete Coming-of-Age-Story, welche mit vielen kleinen Geschichten erzählt wird und euch zahlreiche Charaktere und deren Leben sowie Ziele näherbringt. Das macht die Atelier-Reihe für mich, und viele andere, ja am Ende des Tages aus.

»Im Kern unterscheiden sich alle drei Spiele nicht wirklich voneinander: Ihr bereist die Welt mit Ryza, sammelt Materialien und nutzt die Macht der Alchemie um neue Gegenstände zu erschaffen.«

Im zweiten Ableger reist Ryza dann in die Hauptstadt Ashra-am Baird. Der Grund hierfür ist die Bitte des Bürgermeisters von Rasenboden, der kleinen Stadt auf Kurken Island. Ein mysteriöses Artefakt wird ihr überreicht und sie will die Unterstützung von ihrem Kumpel Tao nutzen, um die Hintergründe dieses mysteriösen Objekts zu erfahren.

Dieser ist jedoch nicht mehr auf der Insel, sondern in der eben genannten Hauptstadt. Als jemand, der auf einer kleinen Insel aufgewachsen ist, bietet dies natürlich viele Herausforderungen für Ryza. Letztendlich fühlt sie sich aber schnell heimisch, als sie gemeinsam mit Tao und anderen neuen und alten Gefährten unterschiedliche Ruinen erkundet.

Im dritten Ableger verschlägt es euch wieder auf Kurken Island – doch schnell tauchen neue Inseln auf. Die Kark Isles sollen die Wahrheit über Alchemie und den „Code des Universums“ beherbergen. Der dritte Teil bringt die Story um Ryza und ihre Freunde zu einem befriedigenden Ende und bringt ein episches Finale für eine niedliche Trilogie.

Der Gameplay-Loop

Im Kern unterscheiden sich alle drei Spiele nicht wirklich voneinander: Ihr bereist die Welt mit Ryza, sammelt Materialien und nutzt die Macht der Alchemie um neue Gegenstände zu erschaffen. Diese werden entweder für den Fortschritt der Story oder Nebenaufgaben benötigt oder ihr erschafft euch Gegenstände und Ausrüstung für den Kampf. Letzteres macht mir persönlich immer am meisten Spaß.

Sämtliche Sachen, die ihr findet, haben unterschiedliche Attribute und diese korrekt zu nutzen, um euch so richtig abgefahren starke Waffen zu erschaffen, ist immer ein tolles Gefühl. In der Ryza-Reihe rückt das Nutzen von Items im Kampf, für mich persönlich fast schon leider, ein wenig in den Hintergrund. Denn meist sind eure Skills einfach stark genug, um Kämpfe zu gewinnen, wenn eure Ausrüstung gut ist. Aber man sollte dennoch nicht den Effekt von Gegenständen im Kampf unterschätzen.

Das Kampfsystem entwickelt sich Stück für Stück über die Reihe, ist aber bereits im ersten Ableger actionlastiger als in der Vergangenheit. Im ersten Ryza steht ihr noch auf einem festen Punkt vor eurem Gegner und nutzt Angriffe und Skills unabhängig voneinander. Im zweiten Ableger gibt es dann eine größere Arena, in welcher sich die Charaktere und Feinde bewegen, außerdem ist das Kampfsystem viel agiler.

Eure Angriffe könnt ihr direkt in Skills anreihen und zusätzlich noch einen Back-Row-Charakter einsetzen, um die Kombo zu verlängern. Das macht das Kampfsystem deutlich agiler und komplexer, als es noch im ersten Ableger war. Im dritten Ryza ändern sich die Kämpfe dann nicht sehr im Vergleich – aber die namensgebenden Schlüssel können auch hier eingesetzt werden.

Die Spiele haben sich im Grunde im Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack nicht wirklich verändert. Wer also noch detailliertere Informationen zu den einzelnen Spielen haben möchte, dem empfehlen wir unsere Reviews zu den Spielen. Im Folgenden sprechen wir nun über die Neuerungen und Verbesserungen, welche das Deluxe Pack mit sich bringt.

Atelier Ryza Deluxe Edition

In dem ersten Ableger der Ryza-Reihe erwarten euch einige neue Inhalte. Wie in den anderen beiden Ablegern findet ihr hier alle DLC-Kostüme und -Stories bereits vorhanden. Lauft also mit Ryza im Abendkleid oder Bikini durch die gesamte Story, wenn ihr wollt! Neben den hinzugefügten DLC gibt es zwei neue Side-Stories, welche ihr jederzeit über das Hauptmenü auswählen könnt. Natürlich empfiehlt sich es die Stories erst dann zu erleben, wenn ihr das Hauptspiel durchgespielt oder gewisse Abschnitte erreicht habt.

In den neuen Stories begleiten euch Charaktere als Partymitglied, welche bisher nur als NPC auftauchten. Agatha, Kilo und Romy sind in der DX Edition nun spielbare Charaktere. In der Hauptstory treten sie euch aber auch ab gewissen Punkten im Spiel einfach bei.

Der erste Teil hatte bisher keine PS5-Fassung und gewinnt dadurch auf der aktuellen Generation von Sony das größte technische Update. Erstmals könnt ihr dort auch endlich in 60 FPS spielen, abseits von kleinen grafischen Verbesserungen. Auf der Nintendo Switch 2 laufen übrigens alle drei Ableger in 30 FPS. Hier hätte ich mir persönlich wenigstens eine Auswahl zwischen Performance- und Quality-Modus gewünscht. Dennoch gibt es ein grafisches Update im Vergleich zu Ryza auf der ersten Switch, vor allem bei den Texturen und den Lichteffekten.

Atelier Ryza 2 Deluxe Edition

Auch im zweiten Ableger der Reihe findet ihr Verbesserungen im Gameplay. So ist Fi nun ein hilfreicher Begleiter im Spiel, dessen Fähigkeiten mit Voranschreiten der Story wachsen. Er heilt euch nach Kämpfen oder hilft beim Sammeln von Ressourcen. Außerdem sind Empel und Lila nun auch in Ryza 2 als spielbare Charaktere zu finden, zusätzlich mit eigener neuen Story und sogar neuen Gegenden zum Erkunden. Als Fan von beiden Charakteren war diese komplett neue Erzählung für mich natürlich ein kleines Highlight. Auch hier bringt euch Koei Tecmo alle DLC-Kostüme, zusätzliche BGM und könnt ihr die Kurken Island Tour absolvieren, um die alten Gegenden neu zu erkunden.

Atelier Ryza 3 Deluxe Edition

An diesem Punkt liest es sich bekannt. Drei Charaktere wurden nun als spielbare Kämpfer hinzugefügt: Clifford, Serri und Kilo können nun eurer Party hinzugefügt werden. Außerdem erhalten Clifford und Serri eine eigene Story mit neuer Map, welche ihr erkunden könnt. Und natürlich habt ihr auch hier direkt sämtliche DLC-Inhalte zur Auswahl. Eine Neuerung sind die Wind Beasts, welche für euch Ressourcen sammeln. Eine Sache, die Ryza 3 ursprünglich brachte, war das Beschleunigen vom Materialien-Sammeln. Dort könnt ihr quasi im Vorbeigehen Gegenstände einsammeln. Ich hätte mir gewünscht, dies wäre nachträglich auch in den alten Ryza-Spielen eingebaut worden, um den Spiel-Flow zu verbessern.

Im ersten und zweiten Ryza-Ableger könnt ihr außerdem nun jederzeit sehen, wie voll Ryzas Korb ist. Dieser, sowie das Lager, wurden außerdem stark vergrößert. Und ihr erinnert euch sicher daran, wie nervig es war, in Ryza 2 und 3 vom Spirit Beast absteigen zu müssen um eure Sammel-Items zu verwenden? Das ist nun Geschichte, ihr könnt diese endlich auch auf dem Beast verwenden. Für Perfektionisten, die gern im Kampf Dinge ausprobieren, ist der Custom-Combat-Modus sicherlich interessant. Darin könnt ihr die Bedingungen im Kampf anpassen, wie ihr wollt, Slowdowns einsetzen um coole Screenshots zu machen und zahlreiche andere Möglichkeiten.

Eine gelungene Sammlung an tollen Spielen

Im Großen und Ganzen erhaltet ihr mit dem Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack hunderte Stunden an Spielspaß, wenn ihr auf gemütliche Abenteuer steht. Die wichtigste Frage ist aber nun: Lohnt sich die Collection für jemanden, der alle drei Titel bereits gespielt hat? Das kommt wirklich drauf an. Juckt es euch brutalst in den Fingern, die Titel neu zu spielen und ihr habt kein Problem damit, noch einmal Geld dafür auszugeben? Klar! Aber nur wegen den neuen Inhalten und den leichten grafischen Verbesserungen würde ich persönlich nicht zum Neukauf raten. Ich hatte persönlich vorher nur Ryza 1 gespielt, aber Ryza 2 und 3 daheim rumliegen. Die Trilogy war für mich also toll – denn durch die neuen Inhalte und alle DLC inkludiert war es für mich natürlich perfekt. Ihr könnt die Spiele übrigens auch einzeln kaufen. Im Gesamtpaket wird es aber natürlich ein wenig günstiger. Mit 90 Euro erhaltet ihr also drei sehr umfangreiche Spiele, welche euch spaßige Charaktere bieten und ein sich immer weiter entwickelndes Kampfsystem liefern.

