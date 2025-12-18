Deutschland-Start von Pokémon Horizonte: Staffel 3 – Gute Aussichten enthüllt

The Pokémon Company hat heute den Start von Pokémon Horizonte: Staffel 3 – Gute Aussichten bekannt gegeben. Die neue Staffel startet demnach am 2. Januar 2026 mit einer Doppelfolge bei TOGGO on demand, in der TOGGO-App und auf der TOGGO-Website sowie auf RTL Plus.

Fans können anschließend jeden Samstag um 12:40 Uhr die neue Folge sehen. Ein neuer Trailer gibt einige Einblicke zur neuen Staffel. Pokémon Horizonte begann 2024 als erste neue Hauptreihe der Anime-Serie nach über 25 Jahren und führte Liko und Rory als neue Helden nach Ash ein.

„Ein Jahr nach den Ereignissen in Laqua schließen sie sich mit neuen FreundInnen aus den unterschiedlichsten Regionen zusammen, um einen geheimnisvollen rosa Nebel zu verfolgen und die Volttackle-Aeronauten wieder zusammenzubringen“, heißt es zur neuen Staffel.

„Seit ihrem Debüt beschäftigt sich ‚Pokémon Horizonte: Die Serie‘ mit Themen wie Abenteuergeist, Forschungsdrang und Freundschaft, die essenzielle Bestandteile der Marke Pokémon sind und Fans noch tiefer in die Welt von Pokémon eintauchen lassen“, erklärte Taito Okiura, Vizepräsident für Marketing und Medien bei The Pokémon Company International.

Und weiter: „Animeserien bauen die Pokémon-Franchise kontinuierlich aus, wobei ‚Pokémon Horizonte: Staffel 3 – Gute Aussichten‘ mit neuen Handlungssträngen, Charakteren und natürlich Pokémon dafür sorgt, dass die Marke frisch und ansprechend bleibt.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company