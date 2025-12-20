Eastasiasoft zeigt ersten englischen Trailer zu Hakuoki SSL, das erstmals lokalisiert wird

Schon im zurückliegenden September hatte Eastasiasoft angekündigt, dass Hakuoki SSL: Sweet School Life am 12. Februar 2026 im Westen erscheinen wird. Darüber haben sich Otome-Fans bbesonders gefreut, denn die Lokalisierung wird die erste englischsprachige Version der VisualNovel, die 2014 ursprünglich für PS Vita erschienen ist und 2023 eine Switch-Adaption erhielt.

Mit einem neuen englischen Trailer erinnert man jetzt an die baldige Veröffentlichung, die zu 49,99 Euro im Nintendo eShop erfolgen wird. Eine physische Version gibt es bei Play-Asia* – neben der Standardversion ist auch eine auf 2.000 Einheiten begrenzte Limited Edition geplant.

Hakuoki SSL Sweet School Life ist ein Ableger der Hakuoki-Reihe. Im Gegensatz zur Hauptreihe, die im Japan der Edo-Zeit spielt, verlegt dieser Titel die Handlung in eine moderne japanische Schule. Die Protagonistin Chizuru Yukimura begegnet den legendären Kriegern der Shinsengumi, die als Schüler und Lehrer auftreten.

Spielende erleben den Alltag dieser Figuren in einem humorvollen und romantischen Slice-of-Life-Setting mit Schulveranstaltungen, Prüfungsstress und Wasserpistolenkämpfen. Das Spiel bietet freischaltbare Eventszenen, verschiedene Enden je nach getroffener Entscheidungen und diverse Minispiele. Die Charaktere sind Japanisch vertont.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hakuoki SSL: Sweet School Life, Eastasiasoft, Idea Factory, Design Factory