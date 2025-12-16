Hollow Knight macht „Switch 2“-Fans glücklich und Silksong erhält eine Erweiterung

Hollow Knight: Silksong hat bei den diesjährigen The Game Awards zumindest einen Preis nach Hause gebracht: Bestes Action-Adventure. Und das bei Konkurrenz wie Clair Obscure: Expedition 33, das gefühlt jede andere Kategorie eingesackt hat.

Team Cherry kann sich aber nicht nur über einen Award freuen. Inzwischen hat Silksong drei Monate nach der Veröffentlichung über sieben Millionen Verkäufe erreicht – und das ohne die Zahlen aus dem Game Pass.

Und weil das offenbar noch nicht genug gute Nachrichten waren, hat Team Cherry direkt das nächste Highlight hinterhergeschoben: Eine kostenlose Erweiterung für 2026 mit dem Titel Sea of Sorrow. Und auch für „Switch 2“-Fans gibt es gute Nachrichten.

„New areas, bosses, tools, and more!“

Zunächst teasert das Studio die nautisch angehauchte Erweiterung, die Hornets Abenteuer im kommenden Jahr fortsetzen soll. Genauere Informationen gibt es erst kurz vor der Veröffentlichung. Das Update ist für alle SpielerInnen komplett kostenlos, hier bleibt sich Team Cherry also seiner Linie treu.

Neben Silksong bekommt auch das erste Hollow Knight frischen Wind: Eine „Nintendo Switch 2 Edition“ wurde angekündigt – ebenfalls für 2026. Wer das Spiel bereits auf der aktuellen Switch besitzt, erhält das Upgrade kostenlos. Die neue Version übernimmt alle technischen Verbesserungen, die Silksong auf Switch 2 spendiert bekommen hat, darunter höhere Framerates, bessere Auflösung und zusätzliche Effekte.

Parallel dazu wird Team Cherry alle bestehenden Versionen des Originals auf den aktuellen Plattformen überarbeiten. Viele der Anpassungen – darunter Widescreen-Support, Controller-Verbesserungen, neue Grafikoptionen und zahlreiche Fixes – können PC-Spieler bereits jetzt in einer öffentlichen Beta auf Steam und GOG ausprobieren. Hier findet ihr den neuen Teaser zur Erweiterung Sea of Sorrow.

Der Teaser-Trailer:

