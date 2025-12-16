Ihr habt die Wahl: Pokémon Pokopia lockt jetzt mit diesen drei Boni zur Vorbestellung

Nintendo hat die Vorbestellerphase zu Pokémon Pokopia eingeläutet und wie zuletzt eigentlich immer bei größeren Veröffentlichungen gibt es im Nintendo Store* einige exklusive Vorbestellerboni.

Diesmal habt ihr sogar die Wahl: zur Verfügung stehen eine Reisetasche, eine wiederverwendbare Trinkflasche und eine Einkaufstasche. Die Produkte bekommt ihr jeweils gratis zu eurem Kauf der physischen oder auch digitalen Version von Pokémon Pokopia im Nintendo Store* dazu.

Cozy-Game im düsteren Gewand?

Pokémon Pokopia wirkt auf den ersten Blick wie ein reines Wohlfühlgame: ein gemütliches Aufbauspiel im Stil von Animal Crossing, in dem wir als Ditto ein kleines Pokémon-Paradies aufbauen. Doch je mehr Material rund um das Spiel auftaucht, desto deutlicher zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab. Spekuliert wird, dass Pokopia in einem „postapokalyptischen Kanto“ spielt.

Fakt ist schon mal, dass Pokopia neue „ungewöhnliche Pokémon“ einführt. Ob sie tatsächlich eine neue „Gattung“ werden, wird sich zeigen. Zunächst machen sie den Eindruck, als wären sie so etwas wie regionale Pokémon, also beispielsweise die Alola-Pokémon.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Ein 10 GB großer Download wird fällig, wenn ihr euch für diese Version entscheidet. Den gibt’s beim Kauf im Nintendo eShop freilich auch.

Die Boni im Überblick:

