Ihr habt die Wahl: Pokémon Pokopia lockt jetzt mit diesen drei Boni zur Vorbestellung

Nintendo hat die Vorbestellerphase zu Pokémon Pokopia eingeläutet und wie zuletzt eigentlich immer bei größeren Veröffentlichungen gibt es im Nintendo Store* einige exklusive Vorbestellerboni.
Diesmal habt ihr sogar die Wahl: zur Verfügung stehen eine Reisetasche, eine wiederverwendbare Trinkflasche und eine Einkaufstasche. Die Produkte bekommt ihr jeweils gratis zu eurem Kauf der physischen oder auch digitalen Version von Pokémon Pokopia im Nintendo Store* dazu.
Cozy-Game im düsteren Gewand?
Pokémon Pokopia wirkt auf den ersten Blick wie ein reines Wohlfühlgame: ein gemütliches Aufbauspiel im Stil von Animal Crossing, in dem wir als Ditto ein kleines Pokémon-Paradies aufbauen. Doch je mehr Material rund um das Spiel auftaucht, desto deutlicher zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab. Spekuliert wird, dass Pokopia in einem „postapokalyptischen Kanto“ spielt.
Fakt ist schon mal, dass Pokopia neue „ungewöhnliche Pokémon“ einführt. Ob sie tatsächlich eine neue „Gattung“ werden, wird sich zeigen. Zunächst machen sie den Eindruck, als wären sie so etwas wie regionale Pokémon, also beispielsweise die Alola-Pokémon.
Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Ein 10 GB großer Download wird fällig, wenn ihr euch für diese Version entscheidet. Den gibt’s beim Kauf im Nintendo eShop freilich auch.
Die Boni im Überblick:
Ja ich werde hart bleiben und keine GKC kaufen. Wenn ich was unbedingt spielen will, kaufe ich dann eher direkt digital, aber sicher nicht zu diesem Preis. Die Goodies können mich hier nicht locken.
Btw. Meine Tochter hat mir kürzlich ein Bild geschickt und da gab es ein Plüschi als Vorbestellerbonus dazu. Sie sagte noch, hoffentlich gibt es das bei uns auch. Ich kann mich aber nicht erinnern, in welchem Land es diesen Bonus gibt.
Naja, die Goodies gibt's auch mit Download Code XD
das plüshiy dito ist von japan zb pokecenter (bekommst aber auch bei anderen japansichen shops) ja die goodies sind naja wie gesagt im sale digital nur gekommt wenn überhaupt aber ich unterstütze diese gck auch nicht
Ja, aber es ist ein Vorbestellerbonus und ich kaufe wie erwähnt keine digitalen Games zu diesem Preis, also werde ich bei einem möglichen späteren Kauf, falls der Preis mal gesenkt wird, diese Goodies wohl nicht mehr erhalten.
Rein digitale Games sind mir einfach keine 70 oder 80 CHF wert.
Ja, das hatte ich eigentlich auch nicht vor, zu diesem Preis einen digitalen Titel zu kaufen 😅