Pixel-Action-RPG will an die goldene RPG-Ära anknüpfen und hat jetzt einen Termin

Another Indie und Silver Adventurer haben Philna Fantasy einen konkreten Termin verpasst. Das Pixel-RPG, das „das Gefühl deines ersten RPGs“ wecken soll, erscheint demnach am 15. Januar 2026 zunächst bei Steam.

Direktvergleiche vermeidet Philna Fantasy, aber es erinnert uns natürlich an die „Goldene Ära“ der klassischen RPG, deren Kinder unter anderem Chrono Trigger und Secret of Mana heißen.

Philna Fantasy lässt euch in die Rolle einer Abenteurerin von einem fremden Planeten schlüpfen. Ihr erkundet dabei den Kontinent Volant, eine offene Welt voller Monster, Dungeons und Rätsel. Dabei gilt es, Ausrüstung und Fähigkeiten gezielt zu wählen, um den eigenen Charakter zu stärken und schließlich der Schatteninvasion entgegenzutreten.

Eine Demo für Steam

Die Reise durch Volant kombiniert Kämpfe, Erkundung und Puzzles mit einer fortlaufenden Handlung, in der verschollene Erinnerungen aufgedeckt und eine umfassende Verschwörung aufgedeckt werden müssen, die das Königreich bedroht. Eine Demo ist bei Steam verfügbar.

Aus vier Klassen könnt ihr wählen: „Werde zum Berserker, der das Schlachtfeld zerreißt, zum Waldläufer, der aus der Ferne präzise zielt. Beherrsche als Magier das Schlachtgeschehen oder spiele den Attentäter, der aus den Schatten heraus zuschlägt. Jeder Beruf verfügt über einen tiefgehenden Fertigkeitsbaum.“

Etwa 15 Stunden soll euch die Hauptgeschichte beschäftigen, dazu warten Sidequests für den „hilfsbereiten Alleskönner“ – das kommt uns irgendwie auch bekannt vor. Ursprünglich angekündigt wurde Philna Fantasy auch für Nintendo Switch, doch zunächst erfolgt die Veröffentlichung am 15. Januar 2026 nur für PC-Steam.

Der neue Trailer:

via TheGamer, Bildmaterial: Philna Fantasy, Another Indie, Silver Adventurer