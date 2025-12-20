Das Spiel, das die Grundlage für die „Silent Hill 2“-Macher legte, ist jetzt für Switch 2 erhältlich

Als Konami das Remake zu Silent Hill 2 ankündigte und Bloober Team als dessen Entwickler enthüllte, waren damit nicht alle Fans einverstanden. Bloober Team strafte diese Fans Lügen – Silent Hill 2 wurde zum gefeierten Erfolg.

Schon zuvor hatte Bloober Team eine ganze Reihe von Horrorspielen entwickelt, was vermutlich die Wahl seitens Konami unterstützte. Jetzt bringt man das Spiel auf die Switch 2, welches nach eigenen Angaben „Bloober Team letztendlich dabei half, seine Identität als Schöpfer von tiefgründigem psychologischem Horror zu entdecken“ – Layers of Fear.

Layers of Fear bezeichnet Bloober Team selbst als den „Durchbruch“ für das Studio. 2016 erfolgte die erste Veröffentlichung, 2019 folgte dann ein Remake, das Layers of Fear sowie den zweiten Teil mit neuen Inhalten verbindet. Die Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition vereint all diese Inhalte jetzt auf Nintendo Switch 2.

Piotr Babieno, CEO, Bloober Team, freut sich: „Wir glauben, dass Horror dort am besten funktioniert, wo die Spieler am intensivsten eintauchen können – und mit der neuen Konsole von Nintendo können Sie ihn auf eine ganz individuelle Weise erleben. Mit der Veröffentlichung von Layers of Fear für Switch 2 möchten wir wieder neue Verbindung zu den Spielern herstellen und ihnen eine Welt präsentieren, die wir mit viel Liebe zum Detail geschaffen haben.“

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition wurde mit der Unreal Engine 5 neu entwickelt und beinhaltet Layers of Fear, Layers of Fear 2 und alle DLCs – Inheritance und The Final Note. Die Spiele wurden für die neue Hardware optimiert und bieten unter anderem auch Bewegungssteuerung sowie Touchscreen-Unterstützung. Die Masterpiece Edition erscheint nur für die Switch 2, während die Originale Layers of Fear: Legacy und Layers of Fear 2 auch für die „alte“ Switch verfügbar sind.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, Bloober Team