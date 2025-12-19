NIS America veröffentlicht Demo zu The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Wenn mit Trails in the Sky 1st Chapter endlich in die 7,5 Millionen Mal verkaufte Trails-Reihe eingestiegen seid, dann herzlichen Glückwunsch und willkommen! Jetzt habt ihr noch einiges vor euch.
Langjährige Fans der Serie freuen sich aktuell nämlich auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America ursprünglich für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 vorgesehen hatte, das aber kürzlich auf den 15. Januar 2026 datiert wurde.
NIS America bereitet euch eine kleine Weihnachtsfreude: Eine spielbare Demo zu Trails beyond the Horizon ist jetzt verfügbar! Dabei gibt es einen „Story“- und einen „Battle“-Teil. Die Story-Demo führt in den Prolog des Spiels ein und ist auf PCs, Switch, Switch 2 sowie PS4 und PS5 verfügbar. Seltsam: die Battle-Demo gibt es nur für PS4 und PS5.
Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom
5 Kommentare
PsPlus... Die....
Na dann mal PC oder Switch gucken.
Schau einfach mal in einen anderen europäischen Store (UK/Österreich/ Frankreich...). Wann immer ich das erlebt habe, war das seltsamerweise nur bei uns Plus-gebunden.
Was ich jetzt nicht so ganz verstehe . Sie haben jetzt Remake Ch.1 auf Deutsch gebracht und mit Sicherheit auch Ch.2. Frage mich was mit den anderen Teile wird. Ob da auch nochmal ne Lokalisierung kommt und wieso sie jetzt neu rauskommende Teile nicht einfach auch gleich auf Deutsch raus bringen.😅
Das Remake kam über einen anderen Publisher, oder?
Und danke für den Tipp, aber noch nen Acc nur dafür muss dann auch nicht sein. Mal gucken wie gut das Steam Deck drauf klar kommt.
Die Remakes werden von GungHo gepublished, die anderen Teile seit Cold Steel 3 über Nisa und die originale Sky Trilogie sowie Cold Steel 1+2 von XSEED. Glaube deutsche Texte sind da allgemein eher Mangelware. Wobei YS X Nordics, ebenfalls über Nisa, nu ja auch deutsche Texte bekommt. Das hat allerdings auch nicht so viel Text wie n Trails-Teil
Gerade für alle die lange auf deutsche Texte gewartet haben und/oder jetzt mit dem Remake von Sky FC in die Reihe gestartet sind und Blut geleckt haben ist es natürlich doof, wenn der Rest der Reihe diese eben nicht hat. Wer weiß, ob da je mal was nach kommt? Die werden ja nicht jeden einzelnen Teil remaken und obs Neuveröffentlichungen mit mehr Sprachen oder Updates gibt... kann ich mir Stand jetzt erstmal noch nicht so recht vorstellen.
Zum Thema:
Mangels PS Plus und passendem Account (hab nur noch nen zusätzlichen japanischen und ebenfalls keine Lust jetzt noch einen weiteren neuen anzulegen) habe ich mir die Demo jetzt auch auf dem Steamdeck gezogen. Mal gucken, ob ich heute noch dazu komme reinzuschauen.