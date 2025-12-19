NIS America veröffentlicht Demo zu The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Wenn mit Trails in the Sky 1st Chapter endlich in die 7,5 Millionen Mal verkaufte Trails-Reihe eingestiegen seid, dann herzlichen Glückwunsch und willkommen! Jetzt habt ihr noch einiges vor euch.

Langjährige Fans der Serie freuen sich aktuell nämlich auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America ursprünglich für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 vorgesehen hatte, das aber kürzlich auf den 15. Januar 2026 datiert wurde.

NIS America bereitet euch eine kleine Weihnachtsfreude: Eine spielbare Demo zu Trails beyond the Horizon ist jetzt verfügbar! Dabei gibt es einen „Story“- und einen „Battle“-Teil. Die Story-Demo führt in den Prolog des Spiels ein und ist auf PCs, Switch, Switch 2 sowie PS4 und PS5 verfügbar. Seltsam: die Battle-Demo gibt es nur für PS4 und PS5.

Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom