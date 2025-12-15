Kuro Games hat ein weihnachtliches Geschenk für Fans von Wuthering Waves

Wuthering Waves 3.0 erscheint am 25. Dezember 2025, wie Publisher Kuro Games bekanntgab. Version 3.0 mit dem Titel „Wir, die nach den Sternen greifen“ schenkt dem beliebten F2P-Spiel zwei neue Resonatoren und eine neue Region.

Dazu kommen auch grundlegende Erneuerungen des Spielerlebnisses. Nach dem Gewinn des Player’s Choice Awards bei den The Game Awards 2025 (vor Clair Obscur: Expedition 33) sind die Augen auf das neue Update von Kuro Games gerichtet.​

Die neue Region: Mehr Technik, weniger Fantasy

Der Kern von Version 3.0 ist die neue Region Lahai-Roi, eine schneebedeckte, futuristische Landschaft, die stark von den bisherigen Zonen Jinzhou und Rinascita abweicht. Im Zentrum steht die Resonator-Forschungseinrichtung Startorch Academy. Die neue Region verleiht dem Spiel eine wissenschaftlich-technologische Note statt klassischer Fantasy – vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf das „Cyberpunk Edgerunners“-Update, das Mitte 2026 erwartet wird. Das Expedition Motorbike ermöglicht schnelle Fahrten über die neuen Bereiche.

Die tiefgreifendste Veränderung betrifft das Kampfsystem, das mit dem Tune-Break-System ein zusätzliches Level an Tiefe erhält. Jeder Gegner besitzt ein Off-Tune-Level, das sich mit Attacken, Skills und Echo-Treffern füllt. Erreicht dieser Wert die Schwelle, tritt der Gegner in den Mistuned State ein, und der nächste Treffer löst einen Tune Break aus – eine Spielmechanik, die man bereits aus vielen klassischen JRPGs kennt. Durch die Änderung bekommen auch ältere Charaktere neue Stärken, wodurch sie ggf. wieder für ein aktuelles Team interessant werden.

Version 3.0 bringt auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen. So wird zum Beispiel die Data Bank auf Level 30 erweitert. Lang erwartet ist auch die Resource-Cleanup-Funktion, die alte, nicht mehr benötigte Daten löscht. Technisch tut sich insbesondere auf Smartphones einiges, denn Frame Generation kommt auf High-End-Smartphones mit Dimensity 9400(+) oder Snapdragon 8 Gen 5 an.

Kuro Games bietet mit dem neuen Update pünktlich zu Weihnachten also einiges, um euch die Feiertage zu verschönern. Wuthering Waves tritt in eine neue Phase ein, die einige Veränderungen mitbringt und erkundet werden möchte.

