Vorfreude und Bedenken: Das Gacha-RPG Arknights: Endfield hat einen Termin

Für Interessierte von Arknights: Endfield neigt sich eine lange Wartezeit im Januar dem Ende zu. Publisher Gryphline hat während The Game Awards 2025 offiziell bestätigt, dass Arknights: Endfield am 22. Januar 2026 weltweit auf PCs, PlayStation 5 und Mobilgeräte startet.

Dabei ist ein großer Launch des Spiels zu erwarten, denn bereits jetzt haben sich über 30 Millionen Fans vorregistriert, um den Start des Spiels nicht zu verpassen. Damit startet es als potenziell starker Gacha-Titel das Jahr 2026 – weitere lang erwartete Gacha-Games könnten bald folgen, etwa Honkai: Nexus Anima, Neverness to Everness oder Ananta.

Action-RPG statt Tower Defense

Endfield unterscheidet sich fundamental vom originalen Arknights. Während Arknights ein grid-basiertes Tower-Defense-Taktik-RPG bleibt, wird Endfield als vollständiges 3D-Action-RPG mit Echtzeit-Kampf, Base-Building und Erkundungsmechaniken. Dabei lehnt es sich bei den Spielmechaniken immer wieder an andere erfolgreiche Gacha-RPGs an, bleibt aber trotzdem einzigartig. Kernpunkt ist das Elemental-Reaktions-System mit fünf Elementen: Heat (Hitze), Electric (Elektrizität), Nature (Natur), Cryo (Frost) und Physical (Physisch).

Ein Kernfeature, das Endfield vom “Original” unterscheidet, ist weiterhin das AIC-System (Automated Industry Complex) – ein integriertes Factory-Simulation-Minigame, das an Spiele wie Factorio erinnert. SpielerInnen errichten Fabriken, bauen Förderbänder auf, automatisieren Produktionslinien und teilen Blueprint-Layouts mit anderen Spielern.

Monetarisierung: Modern, aber umstritten

Endfield modernisiert auch sein Monetarisierungsmodell mit getrennten Bannern für Charaktere und Waffen. Das Original-Arknights hatte bisher nur Charakter-Banner. Dazu gibt es einen dreistufigen Battle-Pass.

Die Community-Diskussionen zeigen eine Mischung aus Enthusiasmus und Vorsicht. Während viele Interessierte die Kampftiefe und Grafik bewundern, äußern einige Bedenken gegenüber den Gacha-Mechaniken, die möglicherweise tägliche Logins und Grind benötigen.

Der neue Trailer:

via Game8, Gryphline, Gematsu, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour