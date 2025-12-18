In Nikke wird es winterlich: Neue Story, ein Outfit ohne Hose und Minigames erwarten euch

Shift Up hat ein umfangreiches neues Update für sein Free-to-Play-Spiel Goddess of Victory: NIKKE veröffentlicht. Das Winter-Update 2025 bringt mehrere Feature-Neuerungen sowie ein zeitlich begrenztes Story-Event mit neuen Versionen der Charaktere Brid und Diesel. Das Event ist ab sofort verfügbar und läuft bis Ende des Jahres.

Das Winter-Event mit dem Namen „Terminus Ticket“ setzt die Handlung des „Blank Ticket“-Events fort. Thema ist erneut die Infinity-Rail-Einheit, eine Gruppe von Nikkes, die den AZX-Zugdienst der Arche betreibt. Der AZX hat nun erstmals die Genehmigung erhalten, an der Oberfläche zu fahren. Für Nora, eine ältere Bewohnerin der Arche, wird damit ein Traum wahr – sie kann endlich wieder an der Oberfläche zu reisen.

Zusätzlich zur Event-Story gibt es zwei neue spielbare Varianten der Infinity-Rail-Mitglieder Brid und Diesel, die mit neuen Outfits und Fähigkeiten ausgestattet sind. Blanc und Bready bekommen neue winterliche Kostüme: Blancs „Fortune Express“-Outfit und auch Breadys „Frosty Bite“-Outfit hält nur bedingt warm – Breadys Outfit ist allerdings hinter einer Paywall.

Neu sind auch die Inhalte für die Minispiel-Arcade sowie der „Story Line Mode“ – ein neues Feature, das es Spielern ermöglicht, archivierte Szenen der Hauptgeschichte und größerer Events in chronologischer Reihenfolge nachzulesen. Dies soll es erleichtern, die komplexe Handlung nachzuvollziehen oder aufzufrischen.

Goddess of Victory: NIKKE ist auf Mobilgeräten und dem PC verfügbar. Das Winter-Event läuft bis zum 30. Dezember 2025.

Der Trailer zum Event:

