Zenless Zone Zero: Version 2.5 bringt kostenlosen S-Rang-Agent und eröffnet „Season 2“-Finale

Mit Version 2.5 liefert Zenless Zone Zero kurz vor dem Jahreswechsel eines seiner umfangreichsten Updates überhaupt. HoYoverse bezeichnet es selbst als den großen Story-Höhepunkt von Season 2, und schon der Titel „Werde zum Feuer in der Nacht“ zeigt, dass es diesmal richtig ernst wird. Die Version erscheint am 30. Dezember und bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch jede Menge Geschenke für alle Proxys.

Der Höhepunkt der Season 2 Story

Die neue Version führt uns direkt in das finale Kapitel der aktuellen Storyline. Die Situation auf der Waifei-Halbinsel spitzt sich zu, das legendäre Qingming-Schwert beginnt erneut mit der ursprünglichen Kraft des Creators in Resonanz zu treten – eine Macht, die den Proxys früher geholfen hat, nun aber droht, aus dem Verborgenen zurückzuschlagen.

Um herauszufinden, was dahintersteckt, dringen wir in die Ruinen der Lumit-Erzmine vor – ein neues Gebiet mit neuen Sammelobjekten, neuen Bewegungsmechaniken und Rätseln. Eine neue Wahrnehmungstechnik spielt dabei eine wichtige Rolle, während wir zusammen mit alten Bekannten die Wahrheit über die Vorgänge in der Tiefe aufdecken.

Große Geschenke und ein kostenloser S-Rang-Agent

Zum Jahresabschluss zeigt sich HoYoverse besonders großzügig. Zhao, die „Labubu“ Agentin aus der letzten Version, wird als S-Rang, Eis-Defensiv-Agent kostenlos an alle SpielerInnen verteilt – inklusive Materialien, um sie direkt auf Level 40 aufzuwerten. Man muss sich nur einmal während Version 2.5 einloggen. Trotz ihrer kleinen Körpergröße soll sie laut Entwicklern alles andere als schwach sein.

Zusätzlich erhalten Proxys: Janes neues Outfit gratis und 1.000 Polychrom, die HoYoverse zum Dank für den PlayStation Partner Award verschenkt.

Neue Void-Hunterin und wichtige Buffs

Neben Zhao betritt auch Ye Shunguang die Bühne – eine neue S-Rang-Leerenjägerin und Nachfolgerin der Traditionslinie von Miyabi und Yixuan. Sie kämpft als Attacke-Klingenschliff-Agentin und ist die erste Void-Hunterin mit zwei Formen. Wenn sie ihren Zustand „Erleuchteter Geist“ aktiviert, verursacht sie massiven Klingenschliff-Schaden und belegt Gegner mit Verwundbarkeit. Außerdem erhält sie ein neues, kostenpflichtiges Outfit.

Die neue Version weicht leicht vom bisherigen Ablauf ab: Zhao und Ye Shunguang bleiben während der gesamten Version verfügbar. In der zweiten Hälfte öffnet ein spezieller Wiederholungskanal, bei dem SpielerInnen zwischen Alice, Soldatin Nr. 0 – Anby und Astra Yao wählen können – der erste gezogene S-Rang ist dabei garantiert. Zusätzlich startet eine Art „Treue-Aktion“, bei der SpielerInnen über Käufe zusätzliche Prämien und sogar Agents freischalten können.

Darüber hinaus bufft HoYoverse erneut mehrere bestehende Agents: Soldatin Nr. 11, Grace, Soldatin Nr. 0 – Anby, Ellen und Burnice erhalten deutliche Mechanik- und Leistungsverbesserungen. Das Team verspricht, zukünftig regelmäßig dafür zu sorgen, dass ältere Agents weiterhin konkurrenzfähig bleiben.

Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Systeme

Mit Version 2.5 kommen zahlreiche Komfortfunktionen dazu. SpielerInnen können nun direkt zu bestimmten Story-Ereignissen springen, auch wenn diese im eigenen Fortschritt noch nicht erreicht wurden. Der Wechsel zurück ist jederzeit möglich. Das ist jetzt für alle verfügbar, die die Geschehnisse der ersten Season abgeschlossen haben.

Die Kampfsimulation erhält eine Schnellabschluss-Funktion, mit der sich W-Motoren und Material schneller farmen lassen. Außerdem wurden Shiyu-Verteidigung und Gefährlicher Überfall weiter optimiert. Sowie die Schnellreise überarbeitet.

Ein großes neues Feature ist der Proxy-Outpost – eine Art Gilden- bzw. Community-System. SpielerInnen können eigenen Outposts beitreten oder neue erstellen, sich austauschen, Diskussionen führen und Aufträge vergeben oder annehmen

Neue Spielmodi und Events

Für Freunde des Multiplayer-Modus bringt Version 2.5 eine große Neuerung: „Gemeinsame Ermittlung: Der göttliche Irrgarten“. In diesem zeitlich begrenzten Modus treten drei SpielerInnen gemeinsam in rasanten Koop-Kämpfen an.

Parallel dazu geht die Story im Epilog „Chroniken der Schwertsuchenden“ weiter. Dabei unterstützen wir Ye Shunguang dabei, einen Weg zu finden, den gefährlichen Gegenschlag des Qingming-Schwerts zu neutralisieren. Die Aktion belohnt uns unter anderem mit einem neuen W-Motor.

Wie üblich gibt es auch neue Kampfherausforderungen, Anmelde-Boni und ein Event rund um die Angels of Delusion, auf deren Einführung Fans bereits seit Monaten warten. Für alle, die ihn noch nicht eingelöst haben: „VOIDHUNTER1230“ Dieser Code gibt euch schon jetzt 300 Polychrom gratis.

In diesem Artikel haben wir außerdem den aktuellen Stand des Spiels und seine Zukunft genauer unter die Lupe genommen sowie die Aussagen im letzten großen DevTalk analysiert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo