„Haunted Chocolatier“-Fans dürfen beruhigt sein und „Stardew Valley“-Fans sich freuen

Eric „ConcernedApe“ Barone kann Stardew Valley offenbar wirklich nicht loslassen – zum Glück für die Community. Während Update 1.7 schon länger im Raum stand, liefert Barone nun auf Twitter die ersten konkreteren Hinweise darauf, was uns in der nächsten großen Version erwartet.

Auf die Frage eines Fans antwortete er schlicht, aber vielversprechend: „Es wird mehr Charakter-/Sozialelemente geben, außerdem ist es Tradition, einen neuen Farmtyp hinzuzufügen. Es gibt noch viel mehr, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten“.

Und was ist mit Haunted Chocolatier?

Kaum fällt der Name Stardew Valley, fragt man zwangsläufig auch nach Haunted Chocolatier. Viele Fans sorgen sich, dass neue Stardew-Updates die Entwicklung seines nächsten Spiels verzögern. Barone reagiert darauf inzwischen gelassen – und mit einer kleinen Entwarnung.

Er erklärte: „Ich habe jetzt ein Team, das mir bei den Updates für Stardew Valley hilft.“ Außerdem habe er bei Version 1.7 eine neue Rolle eingenommen: „Im Gegensatz zu den vorherigen Updates habe ich bei 1.7 versucht, eher die Rolle eines ‚kreativen Leiters‘ im Team zu übernehmen, damit ich (zumindest vorerst) den Großteil meiner Aufmerksamkeit auf Haunted Chocolatier richten kann.“

Wann erscheinen Update 1.7 und Haunted Chocolatier?

Einen Termin gibt es nicht. Laut Barone könnte 1.7 sogar „nachdem Haunted Chocolatier erschienen ist“ kommen – mit dem Zusatz, dass sich das jederzeit ändern könne. Da Haunted Chocolatier ebenfalls ohne konkretes Datum dasteht, ist der zeitliche Rahmen schwer abzuschätzen. Immerhin sagte Barone dieses Jahr, dass er hofft, das Spiel „spätestens bis 2030“ veröffentlichen zu können.

Egal wann die neuen Inhalte kommen: Stardew Valley lebt – und ConcernedApe werkelt gleichzeitig weiter an seinem nächsten großen Herzensprojekt. Wir können also weiter gespannt sein.

via The Gamer, Twitter, Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe