„Blue Archive“-Team stellt das neue Isekai-Spiel „Project RX“ im ersten Teaser-Trailer vor

Nexon hat nach langer Wartezeit den Trailer ihres neuen 3D-Anime-Spiel „Project RX“ enthüllt. Das Spiel wurde erstmals im Oktober 2024 angekündigt. Dass Fans sehnsüchtig auf dieses Spiel warten, hat einen einfachen Grund: Hinter dem Titel steckt unter anderem das Entwicklerteam IO Division, das bekannt ist für das erfolgreiche Mobile-RPG Blue Archive.

Project RX wird von der neu gegründeten „RX Studio“ unter der IO Division von Nexon Games entwickelt. So sollen die Ressourcen für neue Projekte optimal genutzt werden. Neben dem RX Studio untersteht der IO Division auch das „MX Studio“ – mit einer ähnlichen Ausrichtung auf „Subkultur“-Spiele, mit Fokus auf Nijigen (2D-Charakter-Ästhetik), ACG (Animation, Comic, Games) und Otaku-Kultur.​ Beide Studios erhielten in den letzten Monaten einige neue MitarbeiterInnen, die Größe von RX Studio RX wurde laut Automaton inzwischen verdoppelt.

Entwickelt wird Project RX mit der Unreal Engine 5, um ein immersives 3D-Gefühl zu erzeugen. Angenehmer Nebeneffekt: Ein Großteil von Nexons Teams nutzt bereits die Unreal Engine 5 und kann dabei helfen, das Spiel weiter zu verbessern. Die neue, deutlich verbesserte Grafik soll den Spielenden das Gefühl geben soll, „in eine andere Welt versetzt“ zu werden – gemeinsam mit einer Besetzung aus Anime-Mädchen.

Der neue Teaser zeigt einige der Charaktere bei alltäglichen Aktivitäten: Sie arbeiten am Computer, kochen, lesen oder genießen ein gemütliches Gemeinschaftsleben. Aber das Spiel bleibt nicht durchgehend gemütlich, denn in den letzten Sekunden des Teasers werden Waffen und Kampfeffekte gezeigt, die sicherlich erste Hinweise auf ein Kampfsystem sind.

Project RX befindet sich derzeit für PCs und mobile Plattformen in Entwicklung. Weitere Neuigkeiten werden über den offiziellen Twitter-Account und den YouTube-Kanal der IO Division erwartet.

Der Teaser-Trailer:

