Banjo-Kazooie: Mumbomania könnt ihr jetzt spielen und sogar Rare zieht den Hut

Fans von Banjoo-Kazooie warten seit fast zwei Jahrzehnten auf einen neuen Banjo-Teil, zuletzt erschien 2008 mit Banjo-Kazooie: Schraube Locker ein Titel zur Reihe auf der Xbox 360. Seitdem gab es lediglich Gastauftritte wie in Super Smash Bros. Ultimate oder auch Re-Releases der alten Spiele, etwa in Rare Replay.

Dabei hat die Marke unter Retro- und Nintendo-Fans nach wie vor einen guten Ruf, denn insbesondere die beiden Spiele für das Nintendo 64 haben einen Kultstatus erreicht. Doch weder von Xbox noch von Rare gibt es Hinweise darauf, dass ein neues Spiel mit dem Bären erscheint.

Dabei gäbe es durchaus Studios, die bereit wären: Sowohl Crash-Entwickler Toys For Bob als auch Ori-Entwickler Moon Studios haben ihren Willen und ihr Interesse bekundet, an einem neuen Teil zu arbeiten. So müssen jetzt die Fans selbst ran.

Ein Twitter-Nutzer namens Eupholace teilte mit, dass er im PS4-Spiel Dreams ein neues Banjo-Kazooie-Level erstellt habe, das nun spielbar ist. Dieses Projekt trägt den Titel Banjo-Kazooie: Mumbomania. Und jeder kann es spielen – vorausgesetzt natürlich, ihr habt Dreams. Das neue Level beinhaltet satte 30 verschiedene Jiggys, die es zu sammeln gilt.

Eupholace erklärte zudem, dass die Erstellung dieses einen Levels insgesamt 14 Monate gedauert hat. Wer also so schnell wie möglich durch das Level rauscht, sollte nicht erwarten, dass in absehbarer Zeit weitere Level folgen. Ersten Angaben zufolge dauert es knapp zwei Stunden, um das Level zu 100 Prozent abzuschließen.

Selbst Rare ist angetan vom Projekt: Der offizielle Twitter-Account des Studios hat die Qualität anerkannt und erklärt, man habe extra den „schickesten Hut aufgesetzt, nur um ihn davor zu ziehen“. Seht unten den Trailer von Eupholace zu Mumbomania!

Der Trailer:

via TheGamer, VGC, PureXbox, Bildmaterial: Banjo-Kazooie: Mumbomania, Eupholace