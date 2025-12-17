Capcom verpasst der Mega Man Star Force Legacy Collection einen Termin

Capcom gibt bekannt, dass die Mega Man Star Force Legacy Collection am 27. März 2026 weltweit digital erscheint. Die Sammlung wird für Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 sowie Switch und PCs digital erscheinen. Vorbesteller erhalten Geo Stelar und Omega-Xis Charaktermodell-Paket als Bonus. Darüber hinaus gibt es Arrangements für vier Musiktitel im Musik-Player.

Die japanische Website listet auch physische Versionen für PS4, PS5 und Switch. Play-Asia* listet bereits die Produktseiten, seltsamerweise auch für Switch 2. Vorbestellungen werden aber noch nicht entgegengenommen.

„Macht euch bereit für eine Reise in die Vergangenheit, denn die Action-RPG-Reihe aus dem Jahr 2006 feiert ihr Comeback“, jubelt Capcom gemeinsam mit den Mega-Man-Fans. Die Veröffentlichung erfolgt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der „Mega Man Star Force“-Reihe.

„Begleite Geo Stelar und Omega-Xis in diesem epischen Abenteuer, in dem sie gegen Bedrohungen jenseits der Sterne kämpfen. Die Mega Man Star Force Legacy Collection verbindet rasante Action mit einem einzigartigen kartengestützten System und bietet spannende Kämpfe und Geschichten, die den Charakter für eine ganze Generation von ‚Mega Man‘-Fans geprägt haben“, heißt es in der Ankündigung.

Das „ursprüngliche Gameplay“ wolle man beibehalten, allerdings auch ein „aktualisiertes und verbessertes Spielerlebnis“ bieten. Weitere Details folgen. Die Mega Man Star Force Legacy Collection beinhaltet folgende Titel.

