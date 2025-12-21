Square Enix zeigt Abenteuertagebuch zu Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht. Das Abenteuertagebuch führt euch in das Spiel ein und stellt Story, Welt und Features vor. Im ersten Teil geht es vor allem um die Geschichte.

Square Enix führt ein: „Willkommen zum ersten Teil des Abenteuertagebuchs von Dragon Quest VII Reimagined! Hier erkunden wir eine spannende Welt voller vergessener Länder, feuriger Monster, verblüffender Rätsel, und eine Erzählung von Mysterien und Dunkelheit.“

Dragon Quest VII Reimagined ist dabei, der Name sagt es schon, mehr als ein Remake. Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Auch visuell wird das Spiel natürlich kräftig angepackt, der neue Stil soll dabei an ein „lebendiges Diorama“ erinnern.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Das Tagebuch:

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive