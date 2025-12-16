Holt euch einen Bonus: Demo zu Final Fantasy VII Remake für Switch und Xbox jetzt spielbar

Final Fantasy VII Remake Intergrade läuft fast schon überraschend stabil und gut auf der Nintendo Switch 2. Und sieht dabei auch noch gut aus. Das ist die ziemlich einhellige Meinung und ab sofort könnt ihr euch auch selbst davon überzeugen.

Square Enix hat heute nämlich eine kostenlose Demo im Nintendo eShop an den Start gebracht! Weil Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 auch für Xbox erscheint, gibt es auch dort eine Demo. Diese ist auf Xbox Series und Xbox für PC mit „Xbox Play Anywhere“-Unterstützung verfügbar.

Speicherdaten aus der Demo können anschließend in die Vollversion übertragen werden. Ihr erlebt das Eröffnungskapitel des Spiels, in dem Cloud und Avalanche eine Mission unternehmen, einen Mako-Reaktor zu zerstören. Als Belohnung für einen Spielstand der Demo erhalten Fans in der Vollversion die Bonus-Gegenstände Seelenohrringe und Abenteurer-Set.

Gleichzeitig eröffnet Square Enix auch die digitale Vorbestellung zum Spiel. Für Nintendo Switch 2 gibt es auch eine „physische“ Veröffentlichung – eine Game Key Card. Eine limitierte Auflage* bietet ein Boosterpack zu Magic the Gathering inklusive. Jeder Play-Booster enthält 15 zufällig ausgewählte Karten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO