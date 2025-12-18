Falcom beschenkt Trails-Fans und kündigt Trails in the Sky 2nd Chapter für 2026 an

Nihon Falcom hat ein Geschenk für alle Trails-Fans schon kurz vor Weihnachten. Man kündigte heute Trails in the Sky 2nd Chapter an, das im Herbst 2026 weltweit für PCs und Konsolen erscheinen soll.

Das zweite Kapitel von Estelles und Joshuas Reise setzt die Saga um verschwundene Luftschiffe und aufkommende Verschwörungen fort und knüpft an Trails in the Sky 1st Chapter an. Es handelt sich natürlich um ein Remake von The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, das 2006 in Japan für PCs sein Debüt feierte, bevor es 2007 auch für Sonys PSP erschienen ist und erst 2015 auch im Westen.

2nd Chapter bietet wie das Remake des Erstlings eine vollständig neue 3D-Grafik und verbessertes Gameplay. Es gibt eine aktualisierte englische und japanische Sprachausgabe. Auf allen Plattformen gibt es eine neue, deutschsprachige Lokalisierung.

Zur Story führt man ein: „Trails in the Sky 2nd Chapter begleitet Estelle auf ihrer Suche nach Joshua und ihrer Konfrontation mit den Vollstreckern von Ouroboros. Obwohl sich der Kampf um das Königreich Liberl dreht, hat er Auswirkungen auf den gesamten Kontinent Zemuria und zieht Estelle in uralte Geheimnisse, politische Spannungen und die Wahrheit hinter Joshuas Vergangenheit hinein.“

Und weiter: „Da das Schicksal eines legendären Artefakts auf dem Spiel steht, muss Estelle als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne weit über alles hinausgehen, was sie sich jemals hätte vorstellen können.“ Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint im Herbst 2026 für PC-Steam, PlayStation 5, Switch und Nintendo Switch 2 weltweit.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, Falcom, GungHo Online Entertainment