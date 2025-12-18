Falcom beschenkt Trails-Fans und kündigt Trails in the Sky 2nd Chapter für 2026 an

Nihon Falcom hat ein Geschenk für alle Trails-Fans schon kurz vor Weihnachten. Man kündigte heute Trails in the Sky 2nd Chapter an, das im Herbst 2026 weltweit für PCs und Konsolen erscheinen soll.
Das zweite Kapitel von Estelles und Joshuas Reise setzt die Saga um verschwundene Luftschiffe und aufkommende Verschwörungen fort und knüpft an Trails in the Sky 1st Chapter an. Es handelt sich natürlich um ein Remake von The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, das 2006 in Japan für PCs sein Debüt feierte, bevor es 2007 auch für Sonys PSP erschienen ist und erst 2015 auch im Westen.
2nd Chapter bietet wie das Remake des Erstlings eine vollständig neue 3D-Grafik und verbessertes Gameplay. Es gibt eine aktualisierte englische und japanische Sprachausgabe. Auf allen Plattformen gibt es eine neue, deutschsprachige Lokalisierung.
Zur Story führt man ein: „Trails in the Sky 2nd Chapter begleitet Estelle auf ihrer Suche nach Joshua und ihrer Konfrontation mit den Vollstreckern von Ouroboros. Obwohl sich der Kampf um das Königreich Liberl dreht, hat er Auswirkungen auf den gesamten Kontinent Zemuria und zieht Estelle in uralte Geheimnisse, politische Spannungen und die Wahrheit hinter Joshuas Vergangenheit hinein.“
Und weiter: „Da das Schicksal eines legendären Artefakts auf dem Spiel steht, muss Estelle als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne weit über alles hinausgehen, was sie sich jemals hätte vorstellen können.“ Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint im Herbst 2026 für PC-Steam, PlayStation 5, Switch und Nintendo Switch 2 weltweit.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, Falcom, GungHo Online Entertainment
14 Kommentare
Solange der Cliffhanger nicht so krass ist wie in Cold Steel 1 dann denke ich wird das okay.
Mein Herz geht raus an alle die Cold Steel 1 zu release gekauft haben um dann mit dem Ende konfrontiert zu werden und dann auf Teil 2 warten mussten.
Aber ich gebe dir allerdings Recht das man merkwürdig lange warten muss auf den 4ten Teil von Daybreak. Glaube selbst die Kollegen in Japan haben noch keine Infos zum neuen Titel oder?
Was @ElPsy schreibt spricht mir viel aus der Seele, was den Umgang mit dem Calvard-Arc angeht. So sehr ich mich über die Remakes freue und diese genieße (FC war toll, kann mir nicht vorstellen, dass SC enttäuschen wird), aber man hätte ruhig erstmal den aktuellen Arc vollständig abschließen können. Ich hab ja hier schon ein paar mal rum geheult, dass ich gerne mal ne Neuigkeit dazu lesen würde und dann ist die scheinbar (zumindest dem nach, was ich im Netz so finden kann) einzig große Ankündigung beim Shareholder Meeting das Remake von SC... kein Kai 2, kein Tokyo Xanadu 2...
Von Enttäuschung möchte ich nicht sprechen, dafür unterhalten mich Falcoms Spiele schlicht zu gut (alle Entscheidungen gut finden tue ich aber natürlich nicht *hüstel* GKCs, kein Upgrade für YSX, Release der Sky Remake-Teile für Switch1, aber nicht PS4 *hüstel*) aber ich hatte mir mehr an Ankündigungen erhofft. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass wir hier von einem nicht sehr großen Team sprechen, aber ich bin halt seit Anfang des Jahres an dem Punkt, den @lucratio hier mit CS1 als Beispiel nennt 😅 Und nein, soweit ich weiß gibt es generell keine Infos. Auch nicht in Japan.
Wie lange warten wir jetzt schon da drauf? Viel zu lange.
Ich muss ganz ehrlich sagen, TX2 ist für mich die höchste Priorität. Ys X hat mich einfach nur enttäuscht im Vergleich zu IX und vor allem VIII. Und was Trails angeht, ist da seit einiger Zeit für mich etwas die Luft raus. Das liegt wahrscheinlich an der Kombination aus dem.neuen Arc, der ja anfangs überhaupt keine bekannten Charaktere hat und dem veränderten Kampfsystem, das mir mal gar nicht wirklich zusagt. Dazu kommt ja leider auch noch, dass man es bei NIS für gut hielt, die Kampfmenüs extra klein zu machen. Und leider verwendet das Liberl-Remake ja das selbe Kampfsystem.
Es ist aber definitiv seltsam, dass man weder etwas von TX2 noch einen neuen Trails oder Ys XI hört.
Die Aussage verstehe ich irgendwie nicht. So viel mehr alte Charaktere zu Anfang hatten die anderen Arcs doch auch nicht
Jetzt mal rein ausm Kopf (fehlen bestimmt auch wo welche):
Sky - keine, weil ja Anfang der Reihe
Crossbell (in dem Fall Zero, weil erster Teil):
Spoiler anzeigen
Estelle
Joshua
Renne
Kilika
Lecter
random NPCs:
Anton & Ricky
Cold Steel (1):
Spoiler anzeigen
Oliver
Mueller
Blublanc
Zechs Vander
Lecter
Osborne
Arianrhod (so ganz itzi bitzi kurz)
random NPCs:
wieder Anton & Ricky
Payton
Calvard (Daybreak 1):
Spoiler anzeigen
Zin
Renne
Fie
Kilika
Walter
Cao Lee
Rixia
random NPCs:
fällt mir spontan nur die alte Magisa ein, die wir namenlos im Crossbell-Arc kennenlernen durften
Die Reihe hat ja schon seit längerem damit kämpfen das die Verkäufe schwächeln, aber ich hab das Gefühl das liegt dann doch eher an do manchen Änderunge, wie z.B. am Kampfsystem. Vllt. kommt auch der Hauptcast nicht so gut an? Die Handlung sagt nicht mehr so zu? Da dürfte es diverse Gründe geben und bei einigen Spielern vllt. auch ne gewisse Ermüdung ne Rolle spielen. Sind zumindest die Gründe die ich hin und wieder lese
Als ich Trails in the Sky 1st Chapter beendet hatte, wurde ja schon Teil 2 nach dem Abspann angekündigt. Ich glaube sogar, die meisten Szenen hier aus dem neuem Trailer darin gesehen zu haben.
Aber zuerst kommt natürlich der neue Teil der Calvard-Saga, worauf ich mich auch sehr freue. Aber dann Sky 2. Da der erste Teil hier im Remake ja wirklich fantastisch geworden ist, habe ich da sogar ein wenig mehr Vorfreude drauf.