Halleluja: Nintendo korrigiert „Game Key Card“-Fokus und der erste Publisher reagiert schon

Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk für Sammler. Kaum ein Thema hat die ersten Monate der Switch 2 (zumindest für Sammler) so sehr dominiert wie das Drama um die Game-Key-Cards. In den letzten Tagen kam Bewegung in die Sache.
Gerüchte um neue, kleinere Cartridge-Formate von Nintendo machten die Runde. Dem Vernehmen nach bot Nintendo den Publishern bisher nur die Wahl zwischen Game Key Cards und 64GB-Cartridges. Die (wirtschaftlich naheliegende) Wahl ist nahezu ausschließlich auf die unbeliebten Game Key Cards gefallen. Doch jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten.
Wie Publisher ININ Games in einem Blogbeitrag schreibt, habe Nintendo „vor zwei Tagen zwei neue, kleinere Cartridge-Formate für Nintendo Switch 2 angekündigt“ – wem gegenüber, ist fraglich. Sicherlich gegenüber Partnern wie eben ININ Games. Öffentlich jedenfalls nicht. Ob diese „Ankündigung“ für den Blog von ININ Games vorgesehen ist? Daran darf es Zweifel geben.
Einschub per Update: ININ Games besinnt sich nun auch, schiebt in einem weiteren Statement nach: Es gäbe keine offizielle Ankündigung oder Bestätigung von Nintendo, was Speicherkapazitäten von Cartridges angehe. Alle Angaben sind nicht als offiziell Information von Nintendo zu verstehen. Man könne zum jetzigen Zeitpunkt nur bestätigen, dass R-Type Dimensions III auf einer physischen Cartridge erhältlich sein werde. Ja – die Katze ist aus dem Sack. Das erste Statement hat man ein bisschen angepasst, aber es gibt natürlich Screenshots.
Aber auch wenn es keine konkreteren Details gibt: Mehr Varianten bei den Cartridges begründen die Hoffnung, dass Publisher in Zukunft wieder häufiger zur mit Daten gefüllten Cartridge greifen. Das wird Game Key Cards keineswegs verschwinden lassen, aber Margen sind besser kalkulierbar und vor allem müssen Publisher für 8GB-Spiele nicht zur teuren 64GB-Cartridge greifen. Man könnte aus Sicht der Sammler auch sagen: es gibt weniger Ausreden.
Publisher ININ Games reagiert schon. „Das Timing könnte nicht besser sein“, so der Publisher von R-Type Dimensions III. Zu der „Game Key Card“-Version des Spiels gab es in den letzten Tagen viel Gegenwind von Fans und Sammlern. Nach der Entscheidung von Nintendo habe man jetzt die Produktion neu kalkuliert und entschieden, R-Type Dimensions III in Europa auf einer vollständig physischen Cartridge zu veröffentlichen.
Wermutstropfen: Die dennoch höheren Produktionskosten führen zu einer 10-Euro-Preissteigerung der „Switch 2“-Version. Wer bereits vorbestellt hat, erhält die neue Cartridge zum alten Preis. „Eure Begeisterung für physische Spiele und insbesondere für R-Type hat diese Lösung möglich gemacht“, schließt ININ Games ab.
Bildmaterial: Nintendo
Man findet halt somit auch neue Mittel und Wege, den Leuten mehr Geld aus den Taschen zu ziehen. Was ich nicht begreife, 10 Euro Aufpreis? Die Mortal Kombat Legacy Collection musste ja dann wohl noch auf eine 64 Gigabyte Karte zurückgreifen und verlangte 10 Euro mehr. Könnte es verstehen, wenn ININ Games dann 5 Euro mehr verlangt für, whatever, da das ja weiterhin ganz normale Karten sind, die auch für die erste Switch genutzt werden.
Also ja, auf Freude folgt doch dann direkt wieder der Dämpfer, dass man Retail fortan nun 10 Euro mehr bezahlt. Und wer weiß, welcher Publisher es dann mal noch weiter treibt.
Aber für Nintendo könnte das ja selbst auch nochmal ein Anlass sein, Pokemon Pokopia in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo auf eine "Echte" Cartridge zu bringen.
Naja ob dann 64GB soviel günstiger sind. Und ich vermute mal die anziehenden Speicherpreise werden auch hier ein Faktor sein?
Das überrascht mich nun doch, da sie kürzlich erst auf auf Social Media Seiten kommunizierten, dass die Collectors keine normale Cartridge haben kann, weil nur alles gemeinsam produziert werden könne und eine normale Cartridge bei der Standard Version 15€ auf dem Endpreis draufschlagen würde, was man vermeiden möchte. (und wodurch man nun eine genauere Information darüber hat, wie teuer diese Module tatsächlich sind)
Dass man nun doch diesen Weg geht ist aber erfreulich, auch wenns trotzdem seltsam ist, dass so kurz nach deren Aussagen die Kehrtwende kommt und man nun doch bereits ist den Preis zu erhöhen 😅
Finde ich aber auch fair... gerade bei so kleinen Spielen, die eh sehr preiswert rauskommen. Da finde ich es schon fair 10€ mehr zu zahlen, wenns dafür vernünftig released wird.
Allerdings konnte man bei Twitter auch schon von Entwicklern lesen, dass die Preise wirklich verrückt sind für die Cartridges und man sich eher N64 Kosten nähert. Das schon echt hart. Man sollte meinen, dass die Technik heutzutage mehr kann als diese kleinen Cardridges ähnlich teuer zu produzieren, wie damals die großen N64 Module 😅
Die Frage ist natürlich nur, wie viele Publisher werden da mitziehen und ihre Key Cards Strategie überdenken? Für die kleinen, die eh immer etwas Sympathie Punkte tragen tragen, ist das sehr sinnvoll, um eben noch mehr Aufmerksamkeit, sowie weitere Sympathie Punkte zu generieren. Bei Größeren, die ohnehin ständig kritisiert werden, nur weil sie groß sind^^ ... Denen wirds egal sein. Da könnte es gut sein, dass man weiter auf Key Cards setzt. Naja und dann wären noch desillusionierte Leute, wie der eine Typ von Square Enix, der einem die Key Cards schön reden will und dabei an der Kernproblematik vorbeiredet... Da wird sich wahrscheinlich rein gar nichts ändern.
Letzten Endes ist das Ganze nun toll und wichtig, dass es kleinere Module gibt, doch die Key Cards werden auf keinen Fall verschwinden dadurch. Allerdings reduzierts die Menge an Ausreden der Publisher, auch wenn die sich weiterhin auf die Preise stürzen würden oder einen Quatsch erzählen, wie der Herr Square Enix Mann,
Es bleibt jedenfalls spannend und nun kommt eine Situation, wie sie beim Switch 2 Release schon hätte sein MÜSSEN. Ich wiederhole mich da gerne, mir kann keiner erzählen, dass der Switch 2 Release nicht ursprünglich für 2026 geplant war und vorgezogen wurde^^
Edit:
Inin Games hat sich nun auf Twitter korrigiert und ist zurückgerudert mit der Äußerung, dass die Details über die kleineren Cartridges wahr sind bzw. man diese Infos nicht bestätigen kann. Lediglich, dass ihr Release nun auf richtiger Cartridge kommt bestätigen sie. Sprich man hat wohl definitiv etwas ausgeplaudert, was man nicht hätte ausplaudern sollen. Nintendo war wohl nicht begeistert
Das wird ein paar kleinen Spielen / Indie Entwicklern sicherlich entgegen kommen. Ist ansonsten aber uninteressant und ändert nichts an den Problemen oder der allgemeinen Situation mit größeren Titeln.
So erzeugt man scheinbar positive Presse ohne irgendetwas gemacht zu haben.