Calamity Angels: Special Delivery zeigt erstmals englisches Gameplay im neuen Trailer

Idea Factory und Compile Heart haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Calamity Angels: Special Delivery veröffentlicht – diesmal endlich mit englischer Sprachausgabe und Gameplay aus der westlichen Version. In Japan ist das Spiel schon ein paar Monate draußen, doch jetzt bekommen auch wir einen guten Eindruck davon, was uns ab dem 17. Februar 2026 erwartet.

Und eines merkt man wirklich in den ersten Sekunden: Dieses Spiel nimmt sich keinen Moment ernst. Calamity Angels versteht sich als „Paketzustellungs-Simulator“… allerdings in einer quietschbunten Fantasywelt, in der verrückte Charaktere, absurder Humor und ständig neue Eskalationen im Mittelpunkt stehen.

Liefern, looten, kämpfen – und hoffen, dass die Crew wach bleibt

Das Inventar-Management wirkt wie ein Mix aus Loot-Shooter-Inventar-Tetris, Anime-Chaos und einem Hauch Resident Evil (ja, wirklich). Eure Tasche müsst ihr auf das Pixel genau organisieren – sonst passt nichts mehr in den Beutel.

Dazu trefft ihr auf die sogenannten Cutie Angels… unser verrücktes Team. Auf der Oberwelt bewegt ihr euch mithilfe eines Glücksrads über Felder – vom Aufbau erinnert das Ganze tatsächlich ein wenig an die Erkundungen in The Hundred Line: Last Defense Academy.

Trefft ihr auf Gegner, geht’s in den Kampf – und genau da zeigt das Spiel seinen ganz eigenen Humor. Denn eure Kameraden tun… nun ja… nicht immer, was sie sollen. Manchmal haben sie einfach keine Lust. Oder sie schlafen ein. Oder sie ignorieren euch komplett. Willkommen im Alltag eines Fantasy-Lieferdienstes.

Neben Monstern müssen wir uns außerdem mit konkurrierenden Lieferdiensten herumschlagen, die genauso verbissen um jede Zustellung kämpfen wie wir selbst. Stimmung, Moral und Chaos-Faktor eurer Crew spielen dabei überraschend große Rollen – und können jeden Kampf schlagartig zum Desaster machen. Wenn ihr sehen wollt, wie wild, bunt und chaotisch das Ganze aussieht – hier ist der neue Gameplay-Trailer.

Calamity Angels: Special Delivery erscheint am 17. Februar 2026 für PS5, PS4 und Nintendo Switch sowie später für PCs, bei Amazon* findet ihr die physischen Versionen. Eine Übersicht über alle Editionen findet ihr in einem separaten Artikel bei uns. Das Opening stellen wir in diesem Artikel vor.

Der Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Calamity Angels: Special Delivery, Idea Factory, Compile Heart