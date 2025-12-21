Fantasy Life i: Neuer Trailer zeigt Snoozaland und Roguelike im großen Gratis-Update

Level-5 hat kurz vor Weihnachten noch ein kleines Geschenk parat: Zum großen kostenlosen Update „The Sinister Broker Bazario’s Schemes“ für Fantasy Life i: Die Zeitdiebin gibt es jetzt einen neuen Trailer – und der verrät endlich etwas genauer, was uns in Version 2.0 erwartet. Und ja, es wird traumhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Nachdem der Veröffentlichungszeitraum des Updates erst vor Kurzem konkretisiert wurde, bekommen wir nun erstmals einen Blick auf das neue Gebiet, das uns erwartet: Snoozaland, das „Land der Träume“. Oder eher: das Land der Albträume.

Roguelike trifft Fantasy Life

Die Geschichte beginnt recht unscheinbar – ein seltsames Zelt taucht am Base Camp auf. Ein mysteriöser Bär lockt uns hinein, wir legen uns auf ein Bett… und wachen in einer anderen Version von Ginormosia auf, das auf den Namen Snoozaland hört.

Das Update bringt tatsächlich einen Roguelike-Modus ins Spiel. Jedes Mal, wenn ihr Snoozaland betretet, verändert sich die Karte und die Gegner. Ihr startet jedes Mal als Level-1-Novize ohne Ausrüstung, müsst euch Items, Materialien und neue Leben selbst erarbeiten und euch durch zufallsgenerierte Missionen kämpfen.

Schließt ihr die jeweiligen Bereiche ab, öffnet sich das Tor zum Boss des Albtraums. Und natürlich winken am Ende besondere Belohnungen – viele davon exklusiv für das Traumland, aber alle im Hauptspiel nutzbar.

Neue Items, neue Mounts, neue Craftables

Neben neuen Ausrüstungen und Reittieren bekommt ihr auch Zugriff auf kuriose Helferlein wie die Alchemy Robots: Ihr werft unerwünschte Items hinein, füllt eine Leiste und erhaltet etwas Neues. Was ihr herausbekommt, ist Glückssache.

Das Update selbst erscheint rund um Weihnachten, aber Level-5 teasert im Trailer schon an, was danach kommt: Der Primordial Dragon, ein Boss, der alles bisher Dagewesene toppen soll. Wer also dachte, das Endgame sei schon erreicht, darf sich auf eine neue Herausforderung einstellen. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka