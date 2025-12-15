Producer bestätigt Remaster älterer „Tales of“-Teile zum 30. Geburtstag der Reihe

Heute feiert Tales of seinen 30. Geburtstag. Am 15. Dezember 1995 feierte Tales of Phantasia in Japan sein Debüt. Bandai Namco veröffentlichte aus diesem Anlass auf den internationalen Kanälen ein „Memorial Movie“ für die Fans. Das Video stellt jeden Titel der letzten 30 Jahre kurz vor.

Ein bisschen interessanter ist möglicherweise die „Producer Message“ zum 30. Geburtstag von Yusuke Tomizawa, die bislang nur Japanisch vorliegt. Tomizawa blickt zurück auf die bisher angekündigten Remaster um das zuletzt enthüllte Tales of Berseria Remastered und merkt dabei an, dass sein Team die Remaster schlicht in der Reihenfolge der Fertigstellung veröffentliche.

Das hatte Tomizawa zuletzt auch schon in Interviews kundgetan. Auch wieder, nachdem viele Fans sich gewundert hatten, wieso nicht Tales of Xillia 2 (die Arbeit daran ist bestätigt) auf Xillia Remastered folgte. Auch räumt Tomizawa ein, dass die letzten Remaster sich aus der jüngeren Vergangenheit der Serie speisen. 2026 sollen aber auch Remaster älterer Teile vorgestellt werden, wie RPGsite übersetzt hat.

Darüber hinaus bestätigte Tomizawa demnach auch, dass sich ein brandneues „Tales of“-Spiel in Entwicklung befinde, für das es noch keinen Termin geben würde. Aufgrund sich ständig weiterentwickelnder Spezifikationen von Konsolen brauche man mehr Zeit. Seht beide Videos unten!

Producer Message:

Memorial Movie:

Bildmaterial: Bandai Namco