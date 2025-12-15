Producer bestätigt Remaster älterer „Tales of“-Teile zum 30. Geburtstag der Reihe

Heute feiert Tales of seinen 30. Geburtstag. Am 15. Dezember 1995 feierte Tales of Phantasia in Japan sein Debüt. Bandai Namco veröffentlichte aus diesem Anlass auf den internationalen Kanälen ein „Memorial Movie“ für die Fans. Das Video stellt jeden Titel der letzten 30 Jahre kurz vor.
Ein bisschen interessanter ist möglicherweise die „Producer Message“ zum 30. Geburtstag von Yusuke Tomizawa, die bislang nur Japanisch vorliegt. Tomizawa blickt zurück auf die bisher angekündigten Remaster um das zuletzt enthüllte Tales of Berseria Remastered und merkt dabei an, dass sein Team die Remaster schlicht in der Reihenfolge der Fertigstellung veröffentliche.
Das hatte Tomizawa zuletzt auch schon in Interviews kundgetan. Auch wieder, nachdem viele Fans sich gewundert hatten, wieso nicht Tales of Xillia 2 (die Arbeit daran ist bestätigt) auf Xillia Remastered folgte. Auch räumt Tomizawa ein, dass die letzten Remaster sich aus der jüngeren Vergangenheit der Serie speisen. 2026 sollen aber auch Remaster älterer Teile vorgestellt werden, wie RPGsite übersetzt hat.
Darüber hinaus bestätigte Tomizawa demnach auch, dass sich ein brandneues „Tales of“-Spiel in Entwicklung befinde, für das es noch keinen Termin geben würde. Aufgrund sich ständig weiterentwickelnder Spezifikationen von Konsolen brauche man mehr Zeit. Seht beide Videos unten!
Producer Message:
Memorial Movie:
Bildmaterial: Bandai Namco
4 Kommentare
Also rein technisch gesehen ist Tales of Zestiria ja auch schon ein älterer Titel
Denke, man kann sich vielleicht schon recht sicher sein, nach Berseria wird vermutlich Abyss folgen.
Aber ich werde erstmal gar nichts erwarten. Bereits zum 25. Jubiläum von Phantasia hatte man so ein Memorial Video kreiert und es ist nichts dabei rumgekommen. Und ich werde allen voran diesem Producer mit seinen Wasserstandsmeldungen nichts abkaufen. Schon seltsam genug bei allem Dreck, den Bamco so postet auch ausgerechnet diese Producer-Message exklusiv (vorerst) für Japan belässt.
Erstmal abliefern, dann höre ich mir von dem vielleicht auch mal ne Message an.
Wäre natürlich eine gute Nachricht. Aber ich wart erstmal ab bevor ich mich freue. Bis jetzt gab es bei Tales of wenn es gute Nachrichten gab immer einen haken.
Die ist nicht exklusiv. Einfach mal paar Stunden warten, bis die anderen Abteilungen das ebenfalls freischalten. Ungeduld tut nie gut. Seit ner Stunde ist es bereits für Europa online. Glaube bei Bandai hats auch immer was mit der Zeitverschiebung zu tun, dass die westlichen Kanäle immer etwas später dran sind^^
Ich nehme es jetzt erstmal als positives Zeichen, dass man immerhin nochmal den Willen bekundet, auch noch ältere Titel zu remastern. Letztlich müssen den Worten aber natürlich auch noch Taten folgen. Aber ich denke schon, dass hier anklingt, dass die weltweite Kritik für das Vorgehen im Remaster-Projekt auch bei den Verantwortlichen ankommt.