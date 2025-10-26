Das war … Kalenderwoche 43/2025

Das nächste Tales-of-Remaster, der Start von Pokémon-Legenden: Z-A, Final Fantasy IX, PlayStation 6 und Nintendos Game Key Cards sorgten wieder einmal für einen bunten Themen-Mix. Zudem sorgte eine Halo-Ankündigung für Erstaunen. Nach dem Block mit den Videos der Woche findet ihr auch noch vier neue Reviews sowie ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bandai Namco hat im Rahmen des Tales of Remastered Project enthüllt, dass es mit Tales of Xillia 2 weitergeht. Das ist nicht so erstaunlich, denn Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) steht bereits nächste Woche an und bietet umfangreiche Änderungen.

Mittlerweile erhältlich ist Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) und in einer Woche hat sich der neue Ableger 5,8 Millionen Mal verkauft. Besonders interessant ist, dass die Switch-2-Version recht stark abschneidet.

Schlechte Gerüchte erreichten uns zum möglichen Remake von Final Fantasy IX. Dieses könnte nämlich nun auf Eis liegen. Der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida hat sich unterdessen grundlegend zur PlayStation 6 geäußert. Da Grafikverbesserungen schwieriger würden, müsse Sony wohl die Strategie ändern. Ein weiteres Mal positiv zu Nintendos Game Key Cards Stellung bezogen hat Naoki Hamaguchi von Square Enix.

Für Erstaunen gesorgt hat die Ankündigung von Halo: Campaign Evolved (PS5, Xbox Series, PC), da Halo nun erstmals auf PlayStation erscheint. Durch Idea Factory kommt der Sidescroller Ariana and the Elder Codex (PS4, PS5, Switch) in den Westen, in Japan ist der Titel schon erhältlich. Zu den Neuveröffentlichungen der Woche gehört das Gacha-Game Chaos Zero Nightmare (PC, Mobil), wobei es auch Kritik gab. Ebenfalls erschienen ist das Pixel-Horror-RPG Dreamed Away (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches von einem Solo-Entwickler stammt. In einer Sonderausgabe von Nintendo Direct hat Masahiro Sakurai einmal mehr sehr ausführlich Kirby Air Riders (Switch 2) gezeigt.

Kurz vor der Veröffentlichung steht – endlich – Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), darauf machten letzte Videos aufmerksam. Mit einem neuen Story-Trailer zurückgemeldet hat sich Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC). Auf koreanische Mythologie und furchteinflößende Gegner setzt Project TAL (PC), welches 2027 erscheinen soll. In vollen Zügen genießen könnt ihr auch ein Gameplay-Video zu Denshattack! (PS5, Xbox Series, PC). Das sich im Early Access befindliche Ratatan (PC) erhält kommende Woche zudem ein umfangreiches Update.

Einige Portierungen wurden zudem für Switch 2 angekündigt. Neben den Schwergewichten Fallout 4 (Link) und Assassin’s Creed Shadows (Link) gehörte auch der Klassiker System Shock (Switch, Switch 2) dazu. Eher überraschend hat Nintendo auch ein Update zu Pikmin 4 (Switch) enthüllt. Die neuen Inhalte sind dabei kostenlos und ab November verfügbar. Zuvor gibt es nächste Woche schon Luigi’s Mansion für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online. Square Enix hat derweil die Inhalte aus Final Fantasy XIII für Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) konkret vorgestellt.

Nun kommen wir bereits zu den vier neuen Reviews von JPGAMES! Zunächst stand mit Once Upon a Katamari (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ein würdiges Comeback an. Das süchtig machende Spielprinzip und der charmant-verrückte Humor kommen voll zur Geltung. Mit viel Spannung erwartet wurde Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) (zum Testbericht) und das Spiel setzt mit Echtzeitkämpfen und einem stärkeren Fokus auf die Geschichte neue Reize. Pokémon-Spiele machen einfach Spaß! Mit blutigen und schnellen Kämpfen überzeugte uns Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), grafisch und beim Leveldesign gibt es jedoch Abzüge. Einen soliden Ableger der Reihe findet ihr mit Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Das Alchemie-System ist tiefgründig, technisch ist die Switch-Version jedoch nicht sehr solide.

Ein weiteres Mal anspielen durften wir PRAGMATA (PS5, Xbox Series, PC) von Capcom. Dabei hat sich unser positiver Eindruck nochmal verfestigt. Im nächsten Jahr steht uns somit ein potenzielles Sci-Fi-Juwel ins Haus.