Sorry, Sammler: „Final Fantasy“-Director sieht in Game Key Cards für Switch 2 die Zukunft

Erst kürzlich sprachen wir mit Naoki Hamaguchi unter anderem über die kontrovers diskutierten Game-Key-Cards. Nun thematisierte Hamguchi das neue Nintendo-Format noch einmal im Gespräch mit Wccftech. Seiner Meinung nach werde sich Nintendo in Zukunft weiter auf Game Key Cards konzentrieren.

„Ich glaube, das Problem mit der Ladegeschwindigkeit der Cartridge liegt eher an den Hardware-Spezifikationen der Nintendo Switch 2“, so Hamaguchi. „Ich arbeite nicht bei Nintendo und kann daher dazu nichts sagen. Trotzdem finde ich das ‚Game Key Card‘-Format, das Nintendo für die Nintendo Switch 2 entwickelt hat, eine wirklich tolle neue Idee, die sie uns angeboten haben.“

Er führt weiter aus: „Ich persönlich sehe nicht, dass Nintendo daran arbeitet, die Ladegeschwindigkeit der Cartridges zu verbessern. Ich bin vielmehr der Meinung, dass Nintendo sich stärker für die Verbreitung des ‚Game Key Card‘-Formats einsetzen wird, was wiederum eine wirklich fantastische Idee für uns Entwickler ist.“

Hamaguchi fügt hinzu, dass sich SpielerInnen wahrscheinlich an Game Key Cards gewöhnen sollten und Entwickler ebenfalls dazu beitragen könnten, diese weiterzuentwickeln. Hamaguchi: „Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und den Publishern, die Game Key Card zu fördern, in Zukunft der beste Weg für alle Spieler sein wird.“

Die Game Key Cards werden von der Community kontrovers diskutiert und werden von einigen Fans sogar strikt abgelehnt. Auf den physischen Cartridges findet sich nur ein Schlüssel zu einem Download – Spieldaten sind nicht enthalten. Dem Vernehmen nach haben Entwickler und Publisher die Wahl zwischen der Game Key Card und der 64GB-Cartridge – und wählen zum Unmut von Fans physischer Medien oft die Game Key Card.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO