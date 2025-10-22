Das war’s vielleicht, noch bevor es begann: Final Fantasy IX Remake könnte „auf Eis“ liegen

Wir sind viel zu lange ohne „Neuigkeiten“ zum Remake von Final Fantasy IX ausgekommen, oder? Vielleicht ist das heute auch der letzte Beitrag zum Remake, das es gar nicht gibt. Trotz monatelanger Gerüchte haben Fans bisher vergebens auf eine Ankündigung gehofft.

Laut Nate the Hate könnte das Projekt auf unbestimmte Zeit pausiert oder sogar eingestellt worden sein. Auf die Frage eines Fans nach Neuigkeiten zum Spiel antwortete er auf Twitter: „Ich gehe davon aus, dass das Spiel auf Eis liegt und es unklar ist, ob [Square Enix] es wieder aufnehmen wird oder nicht.“

Dass einer von denen, der die Gerüchte monatelang mitgetragen hat, sie jetzt für beendet erklärt, als sie nicht wahr werden, hat natürlich ein Geschmäckle. Erst im Februar hatte Nate the Hate angedeutet, dass die Remakes zu Final Fantasy IX und Final Fantasy Tactics erscheinen sollen. Letzteres ist inzwischen sogar veröffentlicht worden.

Doch „Tactics“ hatte schon 2024 prominente Unterstützung von Bloomberg-Journalist Jason Schreier erhalten. Gleichwohl ist Nate the Hate auch kein unbeschriebenes Blatt mehr; er hatte den Shadowdrop von Final Fantasy XVI für Xbox vorhergesagt und die Ankündigung von „Rebirth“ für Switch 2 und Xbox. Auch sagte er taggenau die Erstvorstellung der Switch 2 voraus und die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5.

Kleiner Trost für Fans: Inzwischen gibt es zum diesjährigen „25th Anniversary“ von Final Fantasy IX eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Das umfangreiche Merchandise, das in den letzten Wochen zu Final Fantasy IX angekündigt wurde, könnt ihr hier nachvollziehen. Dazu gehört neben Figuren, Tassen und einer Vinyl auch ein Prequel-Bilderbuch, welches Square Enix im kommenden Jahr sogar lokalisieren wird.

Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project