Nintendo überrascht mit einem Inhalts-Update zum mehr als zwei Jahre alten Pikmin 4

Das kommt jetzt aber unerwartet. Habt ihr aus Versehen einen Beitrag von vor zwei Jahren angeklickt? Nein, tatsächlich nicht. Nintendo hat heute neue Inhalte für Pikmin 4 angekündigt, die in Form eines kostenlosen Updates im November auf euch warten.

Gemeinsam mit der Ankündigung neuer Eis-Pikmin in Pikmin Bloom gehören heute die drei aktuellsten Videos auf dem Youtube-Kanal von Nintendo Deutschland den Pikmin. Nun, da könnt ihr selbst etwas draus machen. Wir bleiben mal bei den neuen Details zu Pikmin 4.

Das Update erweitert das Spiel um die aus der Smartphone-App Pikmin Bloom bekannten Deko-Pikmin, eine neue Kamera-Funktion sowie zwei zusätzliche Schwierigkeitsoptionen. Die neue „Forschungskamera“ ist ein klassischer Fotomodus für das Spiel. Die Momente können individuell mit Rahmen und anderen Elementen verschönert werden.

Deko-Pikmin sind Pikmin, die kleine Alltagsgegenstände tragen. Sie verstecken sich in der Spielwelt und sie zu finden, ist eine neue Aufgabe für neue wie alte Fans. Aufgespürte Deko-Pikmin schließen sich eurer Gruppe an und helfen euch. Entdeckte Deko-Pikmin können außerdem nach Pikmin Bloom übertragen werden.

Darüber hinaus gibt es mit „Entspannt“ und „Wild“ zwei neue Schwierigkeitsgrade. „Entspannt“ ist besonders einsteigerfreundlich. Ihr werdet nicht attackiert, außer ihr greift zuerst an. Dieser Umstand eignet sich auch dazu, leichter Fotos zu machen. Gegner sind außerdem leichter zu besiegen. „Wild“ wird euch hingegen alles abverlangen.

Das kostenlose Update soll im November für Nintendo Switch erscheinen. Zeitgleich soll es eine neue, spielbare Demo geben, welche die neuen Inhalte ebenfalls bietet. Pikmin 4 ist ursprünglich im Juli 2023 für Nintendo Switch erschienen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo