Dieses Pixel-Horror-RPG verbindet Earthbound mit Undertale und ist seit heute erhältlich

Ein Herz für Indies! Und ein noch größeres Herz für Indies, die mühsam von nur einem einzigen Entwickler erschaffen wurden. In diese Kategorie gehört nämlich Dreamed Away, das heute erschienen ist.

Das handgezeichnete Pixel-Art-RPG steht inzwischen unter den Fittichen von Publisher Pineapple Works und wurde im Alleingang von Nicolas Petton entwickelt. Ab sofort ist es für PCs, die Switch-Familie sowie Xbox verfügbar. Aufhänger, man will ja gesehen werden: „Spirited Away meets Earthbound“.

Zuvor wurde das Spiel von seinem Macher in Tonalität, Artstyle und Design aber auch schon mit Titeln wie Earthbound, Undertale und Omori verglichen. Das Kampfsystem verbindet rundenbasierte Strategie mit Minispielen, Bullet-Dodging-Elementen und QTEs. Hinzu kommen verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen, psychologische Horrorelemente sowie ein eigens komponierter Soundtrack.

Dreamed Away spielt im Frankreich der 1990er-Jahre und erzählt die Geschichte des jungen Théo, der eines Nachts in seinem Kinderzimmer erwacht und feststellt, dass seine Eltern und seine Schwester Louise spurlos verschwunden sind. Er macht sich auf die Suche, na klar. Und ihr seid dabei an seiner Seite.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Dreamed Away, Pineapple Works, Nicolas Petton