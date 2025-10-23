Kirby Air Riders: Ein Global Test Ride, drei neue amiibo, kein DLC und tonnenweise neue Details

Bei der zweiten Direct zu Kirby Air Riders hat Masahiro Sakurai, sagen wir mal, noch das ein oder andere Detail zum Fahrzeug-Action-Spiel verraten. Falls ihr tatsächlich so tief in die Materie einsteigen wollt, dann schaut euch die Aufzeichnung unten an.

Falls ihr aber eher so der „Leaning by doing“-Typ seid, dann gibt es auch etwas für euch. Sakurai kündigte ein Demo-Event namens „Global Test Ride“ an. Das Event findet an den Wochenenden des 8. November und 15. November statt, Details dazu gibt es hier. Die „Fahrschule“ kann auch außerhalb der Event-Zeit gespielt werden.

Ergänzend zu den vielen vorgestellten Modi und Inhalten machte Sakurai außerdem die Ankündigung drei weiterer amiibo-Figuren. Meta-Knight + Schatten-Stern erscheint am 5. März, gefolgt von König Dedede + Panzer-Stern und Koch Kawasaki + Hopp-Stern, die im Jahresverlauf folgen. Bereits angekündigt (und vorbestellbar) sind Kirby + Warp-Stern und Waddle-Dee-Assistent + Flügel-Stern.

Was Sakurai nicht ankündigte und was er auch nicht später ankündigen wird: DLC. „Nur zu eurer Info: Wir haben keine zusätzlichen Inhalte geplant. Alle Inhalte sind hier. Ich habe auch nicht vor, diese Reihe fortzuführen. Alles, was ich hatte, habe ich direkt in dieses Spiel gesteckt“, stellte Sakurai zum Ende klar.

Wir haben Kirby Air Riders in einer ausgiebigen Demo im Rahmen der Gamescom schon angespielt und nein, es ist eben nicht „noch ein Mario Kart“ – lest unsere Eindrücke hier. Wenn ihr Kirby Air Riders im Nintendo Store* für Switch 2 (physisch und auch digital) vorbestellt, erhaltet ihr einen wiederverwendbaren Becher in Kirby-Design.

Die Aufzeichnung:

„Road Trip“-Eröffnungsvideo:

