Final Fantasy XIII: Flash of Destiny angekündigt – und es gibt eine komplett neue Story

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich nach und nach der gesamten Final Fantasy VII Compilation in einzelnen Kapiteln. Eine spannende Sache für Fans, vereint das Spiel doch so unzählige Nebengeschichten aus Spin-offs wie jene um den jungen Sephiroth aus The First Soldier. Nebenbei kommen auch ganz neue Story-Schnipsel dazu.
Wie es sich für ein Mobile-Game (Ever Crisis ist aber auch bei Steam spielbar) gehört, gibt es natürlich auch Kollaborationen. Die zum zweiten Geburtstag angekündigte Roadmap sah dazu unter anderem eine Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIII vor, die jetzt konkret vorgestellt wurde und deren Inhalte am 29. Oktober an den Start gehen.
Das Special-Event trägt den Titel Final Fantasy XIII: Flash of Destiny und geht dabei um die üblichen Kostüm-Kollaborationen hinaus. Es gibt nämlich auch ein brandneues Szenario, welches Lightning aus Final Fantasy XIII nach Nibelheim bringt, wo sie auf Cloud, Tifa und Aerith trifft. Der Trailer zeigt dazu erste Ausschnitte.
Natürlich können sich Fans von „Ever Crisis“ aber auch mit Waffen und Ausrüstung eindecken, die an Final Fantasy XIII angelehnt ist. Dazu zählen „Lightning-Outfits“ für Tifa und Aerith sowie eine Outfit und eine Waffe für Glenn, die Snow aus Lightning Returns: Final Fantasy XIII nachempfunden sind. Mit der neuen Fähigkeit „Enemy Abilities“ können sich Spielende außerdem während einer speziellen Mission Lightnings „Army of One“ sichern.
Erst in den letzten Wochen hatte Square Enix das Kapitel um „The First Soldier“ in Ever Crisis abgeschlossen. Der Battle-Royale-Vorstoß von Square Enix überlebte nicht lange, doch die durchaus interessanten Story-Hintergründe kann man jetzt in Ever Crisis erleben. „The First Soldier“ spielt nämlich etliche Jahre vor der Hauptgeschichte von Final Fantasy VII und ergänzt die Lore um einige Details.
Final Fantasy VII: Ever Crisis ist kostenlos auf Steam und Mobilgeräten spielbar. Nach Abschluss des „The First Soldier“-Szenarios und der Kollaboration mit Final Fantasy XIII sieht die Roadmap für Dezember neue Inhalte zu NieR vor.
Der Trailer dazu:
Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot
8 Kommentare
Stimmt, 30 Jahre sind offensichtlich zu viel. Ich passe das an. Habe das aus älteren Beiträgen übernommen und kann gerade nicht (so schnell) nachvollziehen, woher ich das hatte. Vielleicht beginnt The First Soldier ca 30 Jahre vor FF7, spielt aber größtenteils später? Versuche die 30 nachher mal zu klären. Danke?
Hab schon vor dem Click gewusst, dass "Mobile" auftauchen wird
Ich mochte XIII, weibliche Protagonistin und war nach langer Konsolenabstinenz (ok ich hatte ne Ps2 aber es war zum Ende der PS3 Äre und das waren eben doch paar Jahre. Und FF 12 hatte ich auch nicht mehr gespielt) mal wieder bei Final Fantasy gelandet.
Nur gibt es da einen Bosskampf da bin ich einfach zu doof. Ich hab an der XBox nochmal gespielt aber ich bin einfach zu doof dafür.
Und XIII-3 hadere ich irgendwie mit dem Konzept und bei XIII-2 gibts da irgendwie nie einen Sale und ich hab Angst ich ende da wieder an so nem blöden Bosskampf (wo ich da an der PS3 stehen geblieben bin weiß ich gar nicht mehr).
Ev. starte ich es mal nochmal und bettele dann hier um Hilfe
Lightning kommt nach Nibelheim.
Dachte bisher, es gibt das Lightning Kostüm für die Mädels und das wars.
Aber dass sie höchstselbst mal aufn Sprung rüberschaut...
Gefällt mir
Lightning ist und bleibt mein Fav Char im FF Universum.
Lass uns ne Bank überfallen und dann kaufen wir den Shop leer. 😀
(Natürlich frühestens Mittwoch, vorher hast du genug zu tun.) (GB und so) 😉
Leider immer noch keine Collection für die PS5 in Sicht, mehh.
Aber allen, die Ever Crisis spielen, natürlich viel Spaß mit der Kollaboration.
vor nunmehr über 13 Jahren hatten wir uns hier über die Monsterzucht ausgetauscht:forum.jpgames.de/index.php?thread/15586/
"Einfach" das Zwergenküsschen nach dem dort gespoilerten Plan hochzüchten (direkt erster Post). Damit schafft man fast jeden Boss.
Man kann sich dann zusätzlich noch beschweren, dass das Spiel zu leicht ist, eine Win-Win-Situation.
Vielen Dank. Wir sind aber nur zwei hier aus dem forum, die es spielen.