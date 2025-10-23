Final Fantasy XIII: Flash of Destiny angekündigt – und es gibt eine komplett neue Story

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich nach und nach der gesamten Final Fantasy VII Compilation in einzelnen Kapiteln. Eine spannende Sache für Fans, vereint das Spiel doch so unzählige Nebengeschichten aus Spin-offs wie jene um den jungen Sephiroth aus The First Soldier. Nebenbei kommen auch ganz neue Story-Schnipsel dazu.

Wie es sich für ein Mobile-Game (Ever Crisis ist aber auch bei Steam spielbar) gehört, gibt es natürlich auch Kollaborationen. Die zum zweiten Geburtstag angekündigte Roadmap sah dazu unter anderem eine Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIII vor, die jetzt konkret vorgestellt wurde und deren Inhalte am 29. Oktober an den Start gehen.

Das Special-Event trägt den Titel Final Fantasy XIII: Flash of Destiny und geht dabei um die üblichen Kostüm-Kollaborationen hinaus. Es gibt nämlich auch ein brandneues Szenario, welches Lightning aus Final Fantasy XIII nach Nibelheim bringt, wo sie auf Cloud, Tifa und Aerith trifft. Der Trailer zeigt dazu erste Ausschnitte.

Natürlich können sich Fans von „Ever Crisis“ aber auch mit Waffen und Ausrüstung eindecken, die an Final Fantasy XIII angelehnt ist. Dazu zählen „Lightning-Outfits“ für Tifa und Aerith sowie eine Outfit und eine Waffe für Glenn, die Snow aus Lightning Returns: Final Fantasy XIII nachempfunden sind. Mit der neuen Fähigkeit „Enemy Abilities“ können sich Spielende außerdem während einer speziellen Mission Lightnings „Army of One“ sichern.

Erst in den letzten Wochen hatte Square Enix das Kapitel um „The First Soldier“ in Ever Crisis abgeschlossen. Der Battle-Royale-Vorstoß von Square Enix überlebte nicht lange, doch die durchaus interessanten Story-Hintergründe kann man jetzt in Ever Crisis erleben. „The First Soldier“ spielt nämlich etliche Jahre vor der Hauptgeschichte von Final Fantasy VII und ergänzt die Lore um einige Details.

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist kostenlos auf Steam und Mobilgeräten spielbar. Nach Abschluss des „The First Soldier“-Szenarios und der Kollaboration mit Final Fantasy XIII sieht die Roadmap für Dezember neue Inhalte zu NieR vor.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot