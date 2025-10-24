Das „All-Star-JRPG“ Edge of Memories will mit einer Story der NieR-Autorin begeistern

Das „All-Star-JRPG“ Edge of Memories ruft sich heute mit einem neuen Story-Trailer zurück in eure Erinnerungen. Entwickelt von Midgar Studio und veröffentlicht von Nacon soll das in Frankreich erschaffene „JRPG“ euch im kommenden Jahr verführen.

Der neue Trailer beleuchtet „wichtige Aspekte des Universums, der Charaktere und der Themen des Spiels“, welches das JRPG-Genre mit japanischer Anime-Ästhetik, inspiriert von französischen Animationsfilmen würdigen will. Für die fesselnde Erzählung soll Autorin Sawako Natori (NieR, Drakengard) sorgen. Da sind wir auch schon beim All-Star-Team.

Zu diesem gehören neben Sawaki Natori auch Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) und Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) – unterstützt wird Mitsuda von Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3, Oninaki) und Cedric Menendez, ergänzt durch die Stimme von Emi Evans (NieR: Automata). Auch der Kampfsystem-Designer von Final Fantasy XV, Mitsuru Yokoyama, ist an der Entwicklung beteiligt.

Flucht, Krankheiten und Wurzeln

„Das Spiel beschäftigt sich außerdem mit universellen Themen: der Flucht von Völkern, einer von Krankheiten geplagten Welt, der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen“, erklärt die heutige Pressemeldung.

„Die Welt von Heryon wird seit langem von der Korrosion heimgesucht, einer Seuche, die sowohl Wildtiere als auch Menschen in Monstrositäten verwandelt“, führt man zur Story aus. Dass das zu Problem führt, dürfte klar sein. „Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, reist durch die wilden Länder, um den Leidenden zu helfen. Doch ihr Schicksal ändert sich drastisch, als sie in sich eine Kraft entdeckt, die aus der Korrosion entstanden ist.“

Der Story-Trailer:

