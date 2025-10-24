Nightdive bringt System Shock für Switch 2 – und kennt offenbar seine Zielgruppe

Nightdive Studios hat eine Veröffentlichung von System Shock (Remake) für Switch und Nintendo Switch 2 angekündigt. Das Remake debütierte ursprünglich im Mai 2023 für PCs, gefolgt von Konsolenveröffentlichungen ein Jahr später. Jetzt wird also auch die Switch bedient.

Nightdive Studios hat sich inzwischen mit den sauberen Wiederbelebungen vieler Klassiker einen Namen gemacht und offenbar kennt man auch seine Zielgruppe. Für Switch 2 (und für Switch) wird es eine „echte“ Cartridge geben. Damit kann man heutzutage durchaus am Ende seines Trailers werben, was Nightdive auch tut.

System Shock führt euch in den Kampf gegen SHODAN, eine boshafte künstliche Intelligenz mit finsteren Motiven. Im Alleingang erkundet ihr die dunklen Tiefen der Citadel Station und versucht, die Erde vor der Zerstörung zu retten. Einer muss es ja tun.

Die neuen Switch-Versionen führen eine Reihe neuer Features ein, dazu zählen Gyro-Steuerung, die Unterstützung der „Switch 2“-Maus sowie zahlreiche „von der Community geforderte Features“. Auf der Switch 2 gibt es 1080p mit 60fps.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: System Shock, Plaion, Nightdive Studios